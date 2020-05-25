中國擡高澳洲農產品關稅 澳洲農業界擔憂之際着手開發新出口市場

中國政府上周推出的對澳大利亞進口大麥加征至80,5%的關稅的懲罰性措施引發澳大利亞農業工作者的擔憂。顯示中國駐澳洲大使成競業上個月對堪培拉的威脅正在成為現實。

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根據法新社發自堪培拉的消息，北京巨幅擡高關稅很可能造成澳大利亞大麥出口商五億澳元的損失，也引發澳大利亞整個農業界的擔憂。一位澳洲西部的農民向記者表示，本來早已開始在田裡播種大麥，得知消息之後，趕緊改種小麥。他的農場的產品超過80%出口中國，因此他十分擔心自己的收入將而受到影響，不過，他也表示，並不擔心未來可以找到別的出口國。

中國政府對擡高關稅的官方解釋是指控澳大利亞對中國進行傾銷，確實，中方對此展開的調查已經延續了十八個月，澳方對中方可能實行制裁早有所準備，但是，正如一位澳洲糧食生產商所言，並未預料到擡高的比例會如此之高。澳大利亞官方威脅將就此上告世界貿易組織。儘管中澳雙方都強調此一衝突純屬商業衝突，但是，中國在5月18日宣布擡高關稅，而前一天，澳大利亞與歐盟在世衛組織牽頭提出了對新冠病毒來源展開國際調查的提案。中國官方對此早已多次表示強烈反對。中國駐澳大利亞大使成競業上個月就明確威脅說倘若澳大利亞繼續提案，將對澳大利亞展開經濟制裁。除了大麥之外，中國政府日前還宣布中止進口澳洲牛肉。不過，澳大利亞最大的牛肉生產商對記者表示對此並不擔憂，指出實際上他們出口中國的牛肉僅有三分之一受到影響，而且，他們完全可以尋找新的出口國。不過，彭博新聞社日前報道說，中國下一步很可能會對從澳大利亞進口的奶製品，葡萄酒以及海鮮等產品加征關稅。

法新社指出，中國是澳大利亞的第一大貿易夥伴國，中澳之間去年的貿易總金額達到1360億歐元，相當於澳大利亞與日本，韓國，美國以及新加坡四國貿易金額的總和。