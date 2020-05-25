博雷利：歐盟應採取“一致”戰略應對日益“獨斷”的中國

歐盟外交及安全政策高級別代表博雷利周一表示，歐盟必須採取“更健全”的戰略應對日益“獨斷專行”的中國。

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博雷利周一在與一批德國使節會面時表示，有分析認為，由美國主導的體制結束，亞洲時代到來，這種情況正在發生。疫情大流行可被視為權力由西方移向東方的轉折點，歐盟“選邊站”的壓力正在增加。他表示，歐盟應遵循本身的利益和價值觀，避免被利用成為“工具”。

博雷利表示，中國崛起令人深刻印象，但也產生許多問題和擔心。他說，歐盟目前與中國的關係並不總是建立在“信任、透明與互惠”的基礎上。他呼籲歐盟以共同的策略與中國打交道，在今年秋季舉行的歐盟與中國峰會將是一個機會，展現歐洲在此問題的一致。他說，歐盟也要與亞洲其他民主地區建立更良好的關係。

法新社報導，歐盟27個成員國對北京態度不一，對中國越來越積極發揮地緣政治影響力，歐盟難以找到一致的回應方式。 博雷利表示，歐盟要尋求維持“共同策略”，這件事極其重要。

《中央社》評論認為，博雷利作上述評論之際，北京正推動制定“香港版國安法”，試圖在香港爆發“反送中”抗議後，加強控 制香港。 在中國國家主席習近平的治下，中國變得日益獨斷，已對歐盟構成問題。博雷利在對德國使節的講話中表示：“中國變得更加強大且獨斷”，“我們需要一種更健全的戰略來對待中國”。

報道稱，歐盟一些國家主張對中國採取強硬態度，而另一些國家呼籲應謹慎行事。北京則運用龐大的一帶一路基礎建設投資計畫來討好各國，尤其是東歐國家。

海外學者章天亮分析認為，疫情之後，中國經濟面臨困境。中國今後恐怕無法像以前“到處撒錢”，歐盟未來對北京關係將出現轉變。