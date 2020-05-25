周強：堅決維護國家安全 嚴厲打擊敵對勢力滲透

中國最高人民法院院長周強在5月25日下午於人大會議上發表了最高人民法院的工作報告。報告中，周強表示，堅決維護國家安全和社會穩定；依法嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴力恐怖等犯罪，始終保持對嚴重危害社會治安犯罪高壓態勢。

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綜合消息顯示，周強在今年的報告中對2019年最高人民法院的主要工作加以總結，它們包括：“案件審結、嚴懲黑惡勢力、嚴懲腐敗、嚴懲暴力傷醫犯罪、加強人權司法保障，及保護保護企業家人身和財產安全”等。他介紹稱，2019年中國最高人民法院審結案件3.4萬件，地方各級法院審結、執結2902.2萬件。他續稱，去年保持嚴懲腐敗高壓態勢，審結貪污賄賂、瀆職等案件2萬5千宗，涉及2萬9千人，其中被告人是屬於中央組織部直接管轄的幹部有27人，審結外逃腐敗分子回國受審案件321宗。另外，周強提到，去年加強人權司法保障，堅持實事求是、有錯必糾，例如再審改判刑事案件1774宗。他稱，去年深化陽光司法，其中公開裁判文書9195萬分，形容讓公平正義經得起圍觀。

面對2020年，周強透露，最高法將立足司法職能，推動健全公共衛生體系，強化公共衛生法治保障；要認真貫徹實施民法典；堅決依法糾正就業中地域、性別等歧視。報告指出，要嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，依法懲治影響常態化疫情防控各類犯罪，堅決維護國家安全、生物安全、公共衛生安全和社會穩定。此外，立足司法職能，推動健全公共衛生體系，強化公共衛生法治保障。依法懲治職務犯罪，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，嚴懲公共安全、民生保障等領域犯罪，加強新型犯罪問題研究應對。

在人權司法保障方面，周強稱，要依法保障律師執業權利。深化掃黑除惡專項鬥爭，依法公正高效審理涉黑涉惡犯罪案件，讓每一起案件都經得起法律和歷史檢驗，讓人民群眾收穫更多安全感。民生司法保障方面，周強稱，要認真貫徹實施民法典，依法保護民事主體合法權益，調整民事關係，維護社會和經濟秩序。“堅持以人民呼聲為第一信號，不斷解決群眾關注的難點堵點痛點問題。”

周強強調，堅決依法糾正就業中地域、性別等歧視，堅決依法糾正無故解除新冠肺炎患者勞動合同關係的行為，維護勞動者公平就業權利。此外，他在報告中還提出，要嚴格執行防止外部和內部人員干預過問司法“三個規定”等鐵規禁令，讓暗箱操作沒有空間，讓司法腐敗無法藏身。