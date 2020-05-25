回應白宮就港版國安法表態 趙立堅：沒資格指手畫腳，如損害中國利益必回擊

中國外交部發言人趙立堅5月25日在例行記者會上就美總統國安助理羅伯特·奧布萊恩（Robert C. O'Brien）對港版國安法作出的表態回應指，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

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奧布萊恩24日在接受美國全國廣播公司（《與媒體見面》（Meet the Press）節目專訪時提到，根據1984年的《中英聯合聲明》，北京曾向英國承諾，香港將擁有“高度自治”並維護其當地的生活方式直至2047年。他續稱，“現在，在距離這個大限到來的27年前，看起來通過這個國安法律，他們將接管香港；如若他們這麼做，依照1992年《美國－香港政策法》和2019年《香港人權與民主法》要求，蓬佩奧國務卿將很可能不能證實香港確保了‘高度自治’，如果這樣（美方）將會對香港和中國進行制裁。”

奧布萊恩指出，“如果中國接管了香港，很難看到香港將如何繼續維持其在過去成為的亞洲金融中心（地位）。”面對主持人追問，“如果中國真的這麼作，你希望這是（美方應作出的）回應嗎，你是否希望（當地的）金融群體和跨國集團立即從香港撤出？”奧布萊恩則回答稱，“我看不到它們將如何留住當地。首先，它們選擇在香港落地是因為香港擁有法治、自由企業體制、資本主義體制、地方立法會中擁有民主選舉；而如果這些東西都沒了的話，我不知道金融群體將如何繼續留在那裡”。

奧布萊恩談到，“我認為（這樣的話）還會有一個很糟糕的知識和專業人才離潮出現；我認為香港市民中很多人在一些情況下可以前往英國，或在其他地方尋求避難；他們不會留在香港等待被中華人民共和國和共產黨統治”。他續稱，“所以我認為，如果中國通過向香港推行這一法律，我認為這是一個很大的錯誤；並將會給香港人造成嚴重的困難”。

北京方面，趙立堅對此回應稱，“中方堅決反對美方一些政客就中國全國人大會議涉港議程發出的各種噪音，已經向美方提出嚴正交涉。”他強調，“香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，香港特區立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。”