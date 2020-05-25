栗戰書報告談港版國安法立法：定能順利完成立法任務

中國全國人大會議5月25日舉行第二次全體大會，全國人大常委會委員長栗戰書在會上發表人大常委會工作報告。報告中，栗戰書表示，人大會議審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（港版國安法草案），決定提請本次大會審議。他並稱，“相信經過代表們的共同努力，一定能夠順利完成這一重要立法任務。”

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根據議程，十三屆全國人大三次會議在當天舉行代表小組會議，審議民法典草案及港版國安法草案。栗戰書在下午第二次全體大會發言時強調，人大常委會聽取審議國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告，根據《憲法》及香港《基本法》，提出今次的決定，是在新形勢下，堅持和完善“一國兩制”制度體系、堅持依法治港維護《憲法》和《基本法》、確定特區憲制秩序的重大措施，符合包括香港同胞在內的全體中國人民利益。

關於人大常委會今後工作部分，栗戰書提到，堅持依法治港治澳，維護《憲法》和《基本法》確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對《基本法》解釋制度，從國家層面建立健全特區維護國家安全法律制度和執行機制。他還指出，會堅持對台工作大政方針，堅持“一個中國”原則，堅決反對和遏制“台獨”分裂勢力，在“九二共識”的基礎上，推動兩岸關係和平發展。