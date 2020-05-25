發表死神降臨香港漫畫惹眾怒 中國駐法使館稱推特遭假冒

這則諷刺漫畫出現在中國駐法使館推特帳號十幾小時之後，5月25日，中國駐法使館稱其推特帳號遭盜用。

在以中國大使館名義發出的一則譏諷美國的漫畫在法國引發暴風般譴責之後，中國駐法大使館周一稱，其官方推特賬號遭人假冒“發布不實信息”，之後又過了一段時間，撤銷了這則諷刺漫畫。

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中國駐法大使館周一在其官方網站發表聲明稱：使館發現有人假冒用我館官方推特賬號發布標題為‘Qui est le prochain ? (誰是下一個)’的圖片，“我們對這種損害中國使館名譽的行為予以嚴厲譴責”，“我館是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠。”

在這幅受到強烈譴責的圖片上，凸顯了一位象徵死神的骷髏，穿着美國國旗顏色的外套，站在最後一個緊緊關閉的大門口，門楣上寫着“香港”。前面幾個血淋淋的大門門楣依次標明：伊拉克、敘利亞，烏克蘭，委內瑞拉。

在死神手持的鐮刀上，一個污點被眾多的網民認為是象徵猶太教的大衛星，他們認為這幅漫畫散播着所謂美國以色列聯手在香港搗亂的反猶及陰謀論信息。

巴黎政治學院教授Bondaz隨即批評：“令人噁心的反猶行徑!” ，其他網民呼籲中國大使館出面認錯道歉。

但有許多網民指出，這張漫畫是由另一張漫畫派生而來，在那一張漫畫上，死神身上背着中國國旗，手持鐮刀從幾個大門依次經過，它們分別標出：內蒙古，新疆，西藏，香港，台灣。鐮刀上有同樣的污點。

法新社報道稱，中國使館出面澄清並不總是具有說服力。巴黎政治學院教授Bondaz指出：“那幅漫畫上中國大使館的+點贊+仍在。中國大使館很不容易承認自己的錯誤，並向讀者道歉”。

過了幾小時後，巴黎政治學院教授發現中國駐法大使館終於撤出了這幅漫畫：”在點贊了16小時之後，在發表其推特帳號被假冒聲明兩小時之後，中國駐法大使館終於撤銷了對這幅令人噁心的漫畫的點贊。

Bondaz認為，中國大使館的做法”既不專業，且不正直，中國外交不配這樣，應該更好，真的。“

法新社報道，中國駐法使館最近幾周很不外交的推文引人注目，周日是穆斯林開齋節，該使館在推特發出祝賀，引發維吾爾社團和不少法國讀者的憤怒。網絡上一片”可恥!“”維吾爾人自由!“”你們不知羞恥!”的譴責聲。

歐洲維吾爾學院主席，社會學者，原籍維吾爾人的迪麗努爾-熱依汗(Dilnur Reyhan)寫道：“你們把數百萬維吾爾人關進你們的納粹集中營，甚至禁止說Bismillah, Elhemdulila, Allah’qa amanet，燒毀了我們的書籍，迫使穆斯林吃你們的豬肉，在齋月期間組織大家喝啤酒。你們竟敢放肆!”

法國歐洲議員Joseph Goebbels寫道：戈培爾同樣會祝賀猶太人逾越節好，羅馬軍團祝基督徒聖誕快樂，你們流放維吾爾人就因為他們誦讀『可蘭經』，就是因為他們在齋月許願，你們竟然不知羞恥!

法國戰略研究基金會學者Marc Julienne則評論：“這則中國駐法使館推文引發的眾多的評論以及評論的性質，涉及中國官方的公關，涉及中國在法國以及在法語世界形象的變壞，意味深長。”