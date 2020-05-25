研究顯示羥氯喹“無效”且增加死亡風險 世衛暫停臨床試驗

世界衛生組織周一宣布，暫停羥氯喹作為潛在治療新型冠狀病毒的臨床試驗。法新社援引世衛總幹事譚德塞表示，作出這項決定之前，醫學雜誌《柳葉刀》刊出一篇研究報告指，對感染新冠病毒患者施用羥氯喹無效甚至增加死亡風險。

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法新社報道，世衛在兩個月前開始就羥氯喹治療新冠肺炎展開臨床試驗，旨在能儘快找到治療新冠肺炎的有效藥物。

譚德塞周一在視頻記者會上表示，出於謹慎，世衛暫停羥氯喹作為潛在治療新型冠狀病毒的臨床試驗。在世衛做出這項決定前，醫學雜誌《柳葉刀》上周刊出一篇研究報告指出，對感染新冠病毒的病人施用這種藥物沒有療效甚至可能會增加死亡風險。

譚德塞表示，目前在全球35個國家的400多間醫院正在積極招募測試羥氯喹病患，在17個國家已經有3500人同意測試。

而據《柳葉刀》上刊出的研究，在住院患者中，無論是氯喹及羥氯喹均未證明對治療新冠肺炎有效，而且這些成份甚至增加了死亡風險或導致病人心律不齊。

譚德塞周一在視頻會議上表示，決定暫停由世衛支持的臨床試驗，以便進行安全評估。但其他尋求治療新冠病毒的臨床試驗可以繼續。

美國總統特朗普一直推動用羥氯喹治療新冠病毒。特朗普更透露已服用羥氯喹一段時間預防受病毒感染。

不過，此前，美國食品及藥物管理局亦也曾警告，患者服用羥氯喹會引發心律不齊等問題。