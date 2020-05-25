香港國安法引發德國媒體和政要批評

中國人大推出香港《國安法》立法草案，在德國引發了媒體和一些政界人士的批評。香港民主人士黃之鋒在德國《星期日世界報》發表文章，要求德國和歐盟對中國實行制裁。

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香港眾志秘書長黃之鋒和香港公民團體“鍵盤戰線”發言人鄺頌晴在德國《星期日世界報》上發表文章說，“我們敦促德國和歐盟通過一項類似瑪格尼茨基法案的法律，對中國實施制裁，並在未來與中國的貿易協定中，加入有關香港人權的條款。”文章強調說，即便面對新冠危機引發的經濟衰退，“向中國的霸權主義低頭也不是解決方法。”

德國一些政界人士對中國的做法表示了譴責。基民盟籍默爾茨在《世界報》上要求歐洲和美國發出明確的叫停信號。他表示，“世界不能在中國當局破壞條約、破壞香港民主時袖手旁觀。”

德國廣播電台報道說，綠黨聯邦議會黨團主席格林-埃卡特要求德國政府明確地為香港自治而努力。她要求德國外長馬斯召見中國駐德大使，向中國預告：一旦中國通過香港國安法，將會帶來後果。

柏林出版的《日報》認為，國安法對香港公民社會來說，是一個噩兆。它雖然不意味着香港的終結，但中國安全力量將在香港行動，這毫無疑問意味着巨大轉折。香港有可能越來越走向極端化。

德國電視一台表示，北京計畫的國安法再次顯示了中國領導層的本質。除了鎮壓，迫害和暴力，中國領導層就拿不出別的招數了。這是中國貧困的證明。對香港來說，國安法則真是一場災難。