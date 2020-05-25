香港立法會27日審國歌法 港民號召再次示威 警方提前布防

香港立法會將於本周三對國歌條例草案恢復二讀以便實施中國國歌法，中國全國人大也將通過港版國安法。港媒報道，已有港民透過網絡號召27日前往金鐘一帶示威抗議，而港警已加強部署，設置路障，嚴陣以待。港媒稱恐將再次爆發警民衝突。香港記協則表示擔心港區國安法將使傳媒首當其衝。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港01報導， 警方已經提前在立法會所在的金鐘一帶加強部署，提前設置各種路障，並有防暴警員在水馬陣內站崗待命。另外在夏愨道、添華道口以及前往港府總部西翼的入口，警方除了以水馬封堵，還加上3公尺高的鐵欄，並以鐵鏈把水馬和鐵欄鎖上，增加示威者將磚頭和汽油彈擲入港府總部的難度。

同樣在金鐘一帶，通往立法會的中信天橋制高點，也全部被鐵欄封鎖，天橋上還擺放多個大型水馬。而前往港府總部東翼入口和添馬公園的海富天橋，警方也在水馬陣內站崗巡邏。在前往立法會示威區和龍和道的立法會道，也設有水馬，而消防栓也接上了水管，供水炮車隨時添水。

報導指出，港警計畫26日中午過後封鎖龍和道一帶，防止閑雜車輛駛近立法會。到27日，更將有3000名防暴警察出動維持秩序。

而香港繼24日周日發生較大規模的反對港版國安法示威後，港島中環國際金融中心商場周一晚仍有集會抗議港版國安法，有數十人參加。

另據香港記協表示，國安法沒有透過本港正常立法程序，讓公眾及新聞團體發表意見，擔心傳媒將首當其衝，日後任何反對政權的報道或評論極易犯禁，擔心實施後僅有的言論、出版及新聞自由空間，將嚴重萎縮。 記協說，過去不少新聞工作者在大陸內地採訪或撰寫評論文章，被指違反中國國內國安法而身陷囹圄，現在新聞工作者對前景感到極度憂慮，擔心厄運隨時降臨在他們身上，簡單如新聞節目或評論文章都可以成為入罪證據，最終導致傳媒被迫噤聲，造成寒蟬效應。

記協提到，《基本法》第23條明確規定國家安全法例應由本港自行立法，人大將法律納入《基本法》附件，並直接在港公布實施，不符合“一國兩制，港人治港”精神，有違《基本法》，應撤回授權人大常委會制訂國安法的決定。 記協認為，涉及國家安全法律向來是敏感議題，特區政府應考慮本港實際情況，決定何時立法，過程亦應作充分公眾諮詢，取得社會最大共識。