香港街頭抗爭再起蔡英文強調與港人站在一起將提供救援與協助

中國政府決定推進香港國家安全立法，今天引發部分港人上街頭遊行對抗，和香港警方陸續發生衝突。台灣總統蔡英文24日晚間在臉書發文說，要與香港人民站在一起，也承諾會持續提供各種可能的人道救援，提供港人必要協助。

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蔡英文說，這幾天，中國人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂「香港版國安法」，嚴重威脅香港前途；法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。

蔡英文說，她不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾，也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。

蔡英文說，香港的情勢發展，依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。

蔡英文強調，在協助受壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關規範，過去這段期間，台灣政府部門秉持人道考慮，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，台灣也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

面對部分香港人士24日發起「反惡法」大遊行，國民黨24日晚間表示，始終支持香港地區保持有別於大陸地區的民主與自由，早日落實「雙普選」；也呼籲台灣政府對於在港的台灣同胞，應盡量提供協助。

國民黨表示，近年來，香港人權與自由的變動，受到外界諸多關注；港府與中共當局應儘速建立與反對群眾的溝通管道，以利維持香港的安定。為落實中共當局「港人治港」、「高度自治」的承諾，中共當局的國安法草案，宜與香港各界充分溝通，以符合前述承諾，因為中共當局須正視，香港的民主和中國大陸的民主顯有不同，唯有充分溝通，方能有效磨合。

國民黨指出，中共當局對香港自由民主的尊重與保障，以及將另以「國安」為名，立法規範香港地區運作制度的作法，不僅攸關香港未來，同時也影響兩岸關係動向；呼籲中共當局不要誤判此一事件可能引發的政治與經濟衝擊，也呼籲全台所有關心香港穩定與港人權益的團體與人民，給予最大程度的關注，並督促民進黨政府於此展現中華民國執政黨應有的作為。

國民黨也強調，台灣與香港不能相提並論，並將依照中華民國憲法，堅決反對中共當局適用於港澳地區的「一國兩制」。

國民黨主席江啟臣也透過臉書表示，他身為政治學者，也要善意提醒中共當局：任何以「國家安全」為名的法令，都建築在對人民權利與自由的部分剝奪；因此必須建立在人民對政府的信任與授權上。但這幾年以來，中共當局與香港人民最缺乏的正是互信。此刻不思如何強化溝通，尋求港人認同，卻強推港版國安法，恐怕反而成為中共當局的國安破口。

江啟臣說，去年反送中運動以來，民進黨政府對於香港的關心，隨着選舉的時程節奏，忽遠忽近、時強時弱，卻從來沒有明確動作。目前，民眾黨已在立法院提案，將港澳民眾政治庇護制度化，未來將在立院實質討論。國民黨也將有委員提出相關法案，表達國民黨對香港的支持立場。而他更期待，完全執政的民進黨政府能具體響應，提出修法意見，以具體修法行動支持香港。別讓「撐香港」淪為口惠不實的口號。#