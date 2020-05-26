中國軍方：反分裂軍費適度增長理所應當、很有必要

中國2020年國防預算比2019年增長了6.6%，合人民幣12680億元。針對軍費預算的增長，十三大三次會議軍方代表團的新聞發言人吳謙大校稱，中國國安領域面臨新風險挑戰、“反分裂鬥爭形勢”更嚴峻，軍費成長“理所應當，很有必要”。

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吳謙是在中國軍視網官方微博今天中午播放對他的專訪中，發表了上述言論。他說中國在考量國防預算時，手中有兩本帳，“既要算經濟帳，更要算安全帳”。

吳謙表示，近期以來，中國在國家安全領域面臨著一些新的風險挑戰。一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊。“可以說，天下並不太平”。

他稱，目前國內安全的威脅多元複雜，“反分裂鬥爭形勢更加嚴峻”。針對兩岸，吳謙點名台灣民進黨當局是挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。針對國土安全和海外利益，他認為這兩方面都面臨著一些現實的威脅。所以國家安全問題上，必須要保持清醒， “要居安思危，有備無患”。

吳謙說，軍費適度增長是履行更多國際責任的需要，有助於中國軍隊“積極履行大國軍隊國際責任”。

他還宣稱，中國的軍費公開透明，開支水平合理適度。國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距。

因此吳謙表示，中國軍費適度穩定成長理所應當，很有必要。