中國近3000名全國人大代表中，有一位年過九旬，她叫申紀蘭，山西人大代表。她是一個很特殊的人，年輕時是農村”勞動模範“，1954年當上第一屆全國人大代表，一直當到至今，是中國唯一一位從第一屆當到第十三屆的全國人大代表。前後66年，66次赴北京開會，堪稱奇蹟。

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中共建政70餘年，政治反覆無常，許多政治人物的命運大起大落，66年間，申紀蘭經歷了無數次運動，大躍進，文革，四人幫，改革開放，六四，直到習近平時代。文革打到劉少奇，鄧小平時她舉手，鄧小平上台她仍在台上。

申紀蘭的秘訣是什麼呢？有人認為，她並沒有見風使舵，也沒有投機，她是打心底里真的認為人大代表是不能投反對票的。 有人說，用黨性代替人性和感情，申紀蘭們就不會有任何糾結和痛苦了。因為她就是一個舉手機器。

『北京之春』榮譽總編評論：申紀蘭之奇，不在於他永遠見風使舵，永遠投機，而在於它居然能轉來轉去，而永遠內心不糾結，不苦惱，永遠不懷疑，不反思。這就不是阿倫特的“平庸之惡”所能解釋得了的。“申紀蘭稱得上中國人大代表中的代表。申紀蘭是標本。她最完美地向世人詮釋何謂中國人大，申紀蘭當了一連13屆，共66年的全國人大代表：1，沒一次是選出來的，2，永遠投贊成票“

網上廣傳着2012年她在人民大會堂前接受採訪的一段視頻，記者問：“您平常跟選民有交流嗎？在選舉的時候跟選民有交流嗎？”申紀蘭回答：“我沒有，我們這是靠民主選舉的，你交流就不合適”。

但願她說的是她相信的，她把黨決定讓她幾十年一貫制當人大代表天真地以為就是“民主”，天知道民主是個什麼概念，選舉又是什麼意思，要不她會說出截然矛盾的一句話：“我們這是靠民主選舉的，你交流就不合適”。但有人分析：她可能把“交流”當作請客送禮，賄選說情，所以急忙澄清？

而且，這麼多年來，“領導也不和她多交流，只要她舉手。下面的，她也用不着交流”，所以她認為，“和選民交流不合適”？

但有網民點贊：這是“唯一一個敢在鏡頭前說真話的人民代表!”

2010年，她在兩會上回答記者：“我非常擁護共產黨，做人大代表就是聽黨話，我從來沒投過反對票”。當年習近平還沒有當黨魁，政治環境似比現在寬鬆，共青團山西省委微博都批評她：”反右你代表，文革你代表，任何時候你都代表，可你一次也沒有代表過人民…..“微博很快被刪除，山西團委出來澄清“操作失誤“，但是得到廣泛轉發。

申紀蘭還是農民代表嗎？2013年山西省委書記袁純清在人大會上一席話點明申紀蘭的現狀：“作為正廳級幹部，她保持了人民本色，誰能做得到？這是我們的驕傲和自豪。這就是我們理直氣壯的理由。”官職和人民本色兩全，難得。

她從不上網，但有一年在人大會上說：“我有個想法，網也應該有人管…….想說什麼就說什麼，咱是共產黨領導下的社會主義國家。……這個網，你誰想上就能上？還是要組織批准呢？“沒有聽過申紀蘭有什麼提案，這個就算作她的提案吧。

有人嘲笑申紀蘭是舉手機器，其實，那兩千多名代表，誰不是舉手機器？無非他們說話可能比申紀蘭多一點拐彎抹角而已。申紀蘭唯一不同，是舉手連着舉了66年，這一點，其他代表無法相比。

為表彰申紀蘭幾十年一貫制，2019年9月29日，中共中央總書記習近平在北京人民大會堂向“共和國勳章”獲得者申紀蘭頒授勳章。

胡平評論，“申紀蘭是個極端的例子，在中國，有很多人是弱化版的申紀蘭。今年是六四31周年，看看那些人31年前的所言所行，再看看他們今天的所言所行，這個彎子未免也轉得太大了。他們和申紀蘭的差別，不過五十步與百步而已”。

“申紀蘭最完美地向世人詮釋了何謂中國人大”。