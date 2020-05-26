美國新冠病毒死亡人數逼近十萬，特朗普再次使用“中國病毒”一詞

美國的新冠病毒疫情不見減緩跡象，死亡人數逼近10萬人的關口；特朗普總統在推文中再次使用“中國病毒”（China Virus）一詞。

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特朗普總統不久前曾說，若疫情控製得當，美國新冠病毒死亡人數可能遠低於預估的10萬人，但據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)每日發布的統計，截至美國東部時間5月25日，美國已有163萬人確診感染新冠病毒，9萬8000人死亡。

特朗普25日在推文中提到“新冠肺炎”時，加以附註說明“有時也稱‘中國病毒（China Virus）’”。這是特朗普自3月新冠病毒在美蔓延、同時遭到中國政府外交部發言人將新冠病毒發源地嫁禍給美國，而公開稱呼“中國病毒”（Chinese Virus）後，再次使用“中國病毒”一詞。

3月，特朗普曾被媒體拍下，他將講稿中的新冠病毒，塗改為“中國病毒”的畫面。隨着疫情蔓延，在美亞裔遭其他族裔語言甚至肢體攻擊事件接連發生，3月底特朗普公開表示，這不是亞裔的錯，並停止使用“中國病毒”一詞。

特朗普再次使用“中國病毒”一詞，預料將引發另一波種族主義的爭論。華裔醫師顧優靜（Eugene Gu）在特朗普推文下留言稱，種族主義也是一種病毒，將陰險傳播並破壞美國社會基礎；顧優靜批評，特朗普是故意發動種族主義想贏得連任，但亞裔只是想生存下來。