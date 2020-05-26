習近平為什麼背叛香港

這兩天網絡流行兩段有關中共前領導人與港人交流的視頻，一個是已故的與前英國首相撒切爾夫人談判香港回歸的鄧小平與香港富豪李嘉誠1990年1月18日的一段談話，針對港人擔憂，鄧小平承諾，一國兩制長期不變，”就是說50年不變，50年後更沒有變的道理“。

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網絡還翻出前中共總理朱鎔基2012年11月訪問香港時受到熱烈鼓掌的講話場面：“我就不相信香港會搞不好，若香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們手裡搞壞，我們豈不成了民族罪人？ 不會的！”

為香港一國兩制奠定框架的『中英聯合聲明』還在聯合國備案，香港基本法還沒有撕毀，中共前領導人的承諾言猶在耳，習近平下令繞開香港，由舉手機器中國全國人大為香港立法。許多觀察家指出，這是北京對一國兩制的踐踏，是習近平對香港的背叛。

香港大律師公會周一聲明，北京無權在香港立法，無權自行立法：“涉及國家安全涵蓋『基本法』第23條的範圍應由香港特區“自行立法”，人大常委無權以第18條的機制將‘港版國安法’納入附件三。”

港版國安法傳出後，遭到西方國家強烈譴責，指責北京背棄承諾。最後一任港督彭定康接受『泰晤士報』採訪時直陳：“香港人已被中國出賣“。考慮到中國人並沒有選擇他們的領袖的權力，有人指出應該說香港人被習近平出賣更貼切。那麼，習近平為什麼選擇在這個時候背棄？對從不肯向一步步擠壓一國兩制的北京政權，不肯對只向北京俯首充耳不聞港人呼聲的林鄭月娥政府做出絲毫讓步的港人下手？

有的分析認為，中國領導人之所以此刻動手，一個很重要的政治考量是希望以『港版國安法』引起的混亂來轉移人們對新冠疫情責任的關注，躲避國內外聲勢浩大的追責要求。中國的統治者疫情之初隱瞞，最終導致新冠病毒全球大流行，造成幾十萬無辜喪命；還有的分析認為，這是習近平具有”破釜沉舟“性質的個人宣示，這一宣示不僅做給世界看，更是做給國內看，其算計在於習近平害怕港人的抗爭與中國國內民眾的抗爭呼應的風險增大，另外及早對香港下狠手，堵死黨內反習勢力利用香港與外部力量聯絡。

但是，如果以毀滅香港自治來鞏固自己的權力的話，習近平面臨的敵人可能更多威脅可能更大。一個很明顯的現象是，港人多年來為維護中國當局當初承諾的高度自治不屈不撓，但是從沒有像今天這樣更直接地把矛頭直指北京。即便在反送中高潮之際，港人的反對目標直接對準的是港府，儘管無人不知，港府的背後是北京。這個星期六，傳出中國人大要推行港版國安法後，在香港街頭數以萬計的人打出了另外一個令人驚心動魄的牌子，上面寫着四個大字：”天滅中共!“ 香港人就這樣清晰無比地勾勒出誰是要準備毀滅他們前途的摧毀性力量—中共政權，以及這個政權的頭子--習近平。在習近平以前，中共領導人雖屢屢試圖削弱港人高度自治，但尚知毀壞香港高度自治可能帶來的玉石俱焚的可怕後果。最典型的是港人抗議23條立法，當局最後讓步。習之前的中共領導人，不希望毀壞香港這個國際金融中心，他們知道保留這樣一個自由港對中國利大於弊。特朗普26日向北京發出警告，如果強行推出港版國安法，香港國際金融中心的地位可能不保，習近平真如有分析人士指出的下了“我將無我”、不惜“國將不國”的決心？

有分析指出，習近平對香港的仇恨與他在香港問題上一錯再錯有關，強行推動修例，引起全城造反，當局被迫取消修例，但為時已晚，港人不甘罷休，提出包括直選在內的五大訴求，直選訴求是幾年前雨傘運動的核心訴求，那次被北京拒絕了，“極個別人”被送進監獄。這一次接着反送中再來。警方的粗暴鎮壓也未絲毫削減香港青年拚死奮鬥的決心，中國官媒，香港親中媒體，營造的所謂”港獨“”暴徒“在香港“殺人放火”的彌天大謊也沒有迷糊港人的眼睛，去年11月香港地方選舉，民主派取得重大勝利，其中許多是第一次參與選舉的年輕人。

與其說習近平不能咽下這口氣，不如說習近平害怕更大的失敗，今年秋季立法選舉，民主派很可能捲土重來。那麼，與其再敗，乾脆來個斬草除根，把香港拿過來算了，一旦實施國安法，中國國安人員可以大批進駐香港，可以在一個完全虛化的一國兩制的香港，按照他們的意願抓韓正所說的”極少數人“。所謂“極少數人”，可能對中國大陸生活稍有記憶的人都知道，在中國，何謂“一小撮“，這是一個涵蓋極廣，隨時可以威脅到任何被政權視為異己的人身上，從前國家主席劉少奇，到被當局殺害的遇羅克、張志新，都被他們打成“一小撮”。後來翻身再起的鄧小平，也曾經是”一小撮“。

今天，在北京眼中，所謂“極少數人“就是所有敢於批評北京政權的人，或者已經反抗過北京的人，他們對中國大陸的所有異見人士都不會放過，今天，習近平要跟香港的民主人士一個個算總賬! 讓一國兩制死亡，習近平還想獨善其身？北京的眼中釘，香港壹傳媒集團創辦人黎智英形容，香港是中國的最後一個奇蹟，若實施國安法，代表奇蹟終結。“中共宰殺了那隻眾所周知的金鵝，就像他們對待果子狸‘、犀牛和其他野生動物一樣，以證明習近平的男子氣概。香港將淪為一個濕貨市場….”他宣示：“我會戰鬥到最後”。

習近平可能沒有想到，香港眾志秘書長黃之峰說，香港年輕一代下了“和習近平鬥長命”的決心，他對德國之聲表示：“我們就看着香港千禧後的一代長命，還是習近平做主席做得長。 ”