鬆動防疫管控：默克爾開始褪色

德國總理默克爾手中還有多少權力，一直是人們關注的話題。鬆動防疫管控後，默克爾在國內開始褪色，在歐盟則面臨阻力。德國政府拯救漢莎航空公司的計畫，以及默克爾和法國總統馬克龍就新冠危機共同推出的復蘇基金，都將面臨阻力。

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在新冠危機初期，默克爾處理危機的手段受到多方好評。默克爾受歡迎度迅速飆升。但鬆動管制開始後，鬆動管製成為各州州長的事兒，默克爾開始褪色。

經過數周談判，德國政府於周一推出了90億歐元挽救漢莎航空公司的方案。但專家們很快批評說，這一挽救方案有利於漢莎的股東，不利於納稅人。另外，政府投入90億歐元，挽救股市值才只有40億歐元的漢莎，但卻沒有爭取到多少對漢莎的影響力，也受到經濟專家的詬病。該挽救計畫還需受到歐盟的批准。但歐盟要求漢莎割讓部分權利給廉價航空公司，默克爾表示將抵制歐盟。默克爾與歐盟之間將展開一場艱苦的戰鬥。

默克爾和法國總統馬克龍日前共同推出了價值五千億歐元的復蘇基金，也沒有受到盟國積極響應。意大利立即反對。所謂的節儉四國奧地利、瑞典、丹麥和荷蘭則針對德法倡議提出了反提案。默克爾在歐盟將遇到多方阻力。

柏林出版的《每日鏡報》認為，在外國，人們認為默克爾是個富有聲望的領導者。她引導德國走出了危機，使德國比任何其他歐洲國家都成功。但在國內，人們幾乎不談她的領導力，而更把她看成是各種不同勢力之間的主持人。和聯邦各州州長會談時，默克爾有時就跟一個普通的州長差不多。聯邦制的強盛顯示了政府權力的有限。默克爾在新冠政策中，面臨被奪權的危險。

慕尼黑《水星報》就德法倡議表示：新冠危機顯示，要挽救歐盟，這一回不可能靠美國了。美國和中國都會在危機終結時，成為數字大國。德國如果不想成為附屬品，就必須和北部成員國共同行動，幫助受到危機嚴重衝擊的歐盟夥伴國，強化歐盟。對柏林來說，復蘇基金是對未來的投資。