黎智英呼籲讓更多港人移民台灣

台灣總統府發言人張惇涵周二表示，歡迎香港人民及專業人士申請來台長期居留或定居。壹傳媒集團創辦人黎智英呼籲台灣允許更多港人移民。中國在香港推出“港版國安法”引起港人恐慌，香港學者稱，港人擔憂自由遭打壓，可能會加快移民趨勢。

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《中央社》消息，香港壹傳媒集團創辦人黎智英周二在推特發文並標記台灣總統蔡英文，問“是否考慮放寬移民法，允許更多港人移民台灣”？台灣總統府發言人張惇涵周二回應，“事實上，現在就有香港人民移民到台灣，如果壹傳媒集團創辦人黎智英要提出申請，現在就有相關機制可以辦理，台灣政府也會依法提供必要協助”。

張惇涵周二晚間回應指出，誠如蔡英文總統所述，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對各項情勢的變化，會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。張惇涵說，相對中國和其他外籍人士，台灣對香港人民的移民政策是相對友善合理的，歡迎香港人民及專業人士申請來台長期居留或定居。

據內政部移民署統計，去年來台居留港人達5858人，較107年增加4成以上。自爆發反送中運動後，從去年9月起至今年3月，每月港人居留人數均超過600人，較往年同期多；移民署指出，近年港人來台居留定居有增加趨勢。

另外，對於香港近年出現的“移民潮”，香港01引述香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指出，移民現象和社會累積不安及不滿有關，近年香港的政治環境、北京治港政策的轉變是重要因素。

近期“港版國安法”風波中，搜尋引擎谷歌的關鍵字趨勢也顯示，查詢“移民”和突破中國網絡防火牆的“VPN”搜尋量同時上升。 鍾劍華指，港人擔憂自由遭打壓，既有價值受衝擊，可能會加快移民趨勢。

港人可依“香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法”規定，以投資移民、就業和就學等方式申請在台居留。

學者鍾劍華分析，香港主權移交前的移民潮，是以持有一定資產的中年人為主，選擇移民歐美國家；而如今諮詢移民的卻是年輕人，考慮的則是如台灣等移民成本較低的國家。