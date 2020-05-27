中印邊界相互增兵加戰火壓力 特朗普或自薦調停

美國總統特朗普繼指控中國未做新冠漢肺炎疫情因應，又揚言要對北京強推“香港版國安法”祭出制裁後，今天上午突然推文表示，他已告知印度與中國，美國願調停中印邊境爭端。一向不願介入國際紛爭的特朗普，選在美中緊張升高之際，突然決定介入中印爭端，背後理由值得觀察。

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據中央社今天報道稱，中印邊境衝突未歇，特朗普參一腳說：願調停爭端。

據特朗普今天上午發出推文表示，已經告知印度與中國，美國已經準備好、願意且能夠斡旋或調停中印現在激烈的邊境爭端。

印度與中國部隊5日和9日在拉達克（Ladakh）地區班公錯湖（Pangong Tso）及錫金中印實際控制線（LAC）一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，中國又增兵5000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科（Demchok）和加萬谷（Galwan Valley）等地的4、5個衝突對峙點。

據消息，印度總理莫迪（Narendra Modi）日前主持國安會議討論相關局勢，會中提及除增兵邊境，拒絕現狀被改變外，也將透過政治外交管道尋求解決這次危機。

據該報道，先前還不清楚特朗普是否接受莫迪請求，協助解決中印邊境爭端，但一向不願介入國際紛爭的特朗普，選在美中緊張升高之際，突然決定介入中印爭端，背後理由值得觀察。

數周來，特朗普不斷公開譴責中國未能在第一線控制疫情，導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延。在中國堅持推動實施港版國安法，美國總統特朗普昨天表示，他準備本周對中國採取強而有力行動，但是沒有說明細節。