中國人大明表決香港版國家安全法 新華社說香港110萬人聯署相挺

“港版國安法”28將在中國全國人大會議表決，香港近期發生多起反對示威，不過，香港《新華社》26日的消息指出，香港有超過110萬名市民參與街頭及網上聯署的“撐國安立法”簽名行動。

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據東森新聞今天報道稱，新華社指110萬港人連署挺“港版國安法”，香港社會可以撥開雲霧。

“港版國安法”28將在大陸全國人大會議表決，香港近期發生多起反對示威，不過，香港《新華社》26日指出，香港有超過110萬名市民參與街頭及網上聯署的“撐國安立法”簽名行動。

新華社報導提到，香港各界“撐國安立法”聯合陣線從24日發起簽名行動，行動將持續至31日，三日來在香港多區設置街站2005個／次，收集到超過73萬個市民現場簽名以及逾40萬個網上簽名，共有近114萬名香港市民表示支持。據新華社指出，連署期間，多位港府官員也到街站參與簽名，呼籲市民支持涉港國安立法，停止“黑暴”和“攬炒”，讓香港早日重回正軌，“他們為街站義工朋友們打氣加油，現場氣氛熱烈，市民情緒高漲。”

據香港各界“撐國安立法”聯合陣線介紹，特區政府政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波以及公務員事務局、政制及內地事務局、環境局、食物及衛生局、民政事務局、勞工及福利局、保安局、運輸及房屋局、商務及經濟發展局等部門主要官員當日均到街站簽名。

報道稱，聯合陣線發言人呼籲市民通過簽名行動凝聚力量，保障國家安全，維護香港穩定繁榮，讓社會重回正軌，讓廣大市民安居樂業，“簽名行動還有5天，請尚未簽名的市民踴躍參與，齊撐國安立法！”