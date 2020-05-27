中國專家否認新冠肺炎源自武漢海鮮市場與武漢病毒研究所

中國科學家近日表示，他們已排除武漢市一個實驗室和一個海鮮市場為新冠疫情源頭的可能性。據OR--商業新媒體今天報道說，這是中國科學家迄今為止針對美國官員和其他人關於疫情潛在源頭的指稱作出的最詳盡反駁。

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據OR--商業新媒體報道稱，中國排除武漢海鮮市場和病毒所為新冠疫情源頭的可能性。武漢病毒研究所所長王延軼上周末接受中央電視台下屬機構採訪時稱，新冠病毒是該研究所以前完全沒有研究過的病毒，因此不可能是從該研究所泄漏的。武漢病毒研究所處於圍繞一起潛在實驗室事故的指控的中心。

此外，武漢一處海鮮市場最初被懷疑是新冠病毒傳播給人類的途徑，但中國國家疾控中心主任高福周二稱，對從該市場提取的樣本進行檢測後，未發現該市場所售動物與該病原體之間存在聯繫。高福在中國官媒發表的評論文章中稱，現在看來該海鮮市場也可能是受害者。

據該報道，這些表態旨在駁斥美國政府高級官員被北京方面視作專門針對中國的做法。

自去年年底武漢發現新冠病毒以來，這種致命病原體的源頭問題已經成為導致中美之間產生摩擦的一個重要因素。全球新冠病毒感染者超過550萬，死亡病例逼近35萬例，各地經濟均受到打擊。

美國官員指責北京方面缺乏透明度，而這種透明度或許本來可以幫助控制疫情擴散，並且特朗普(Donald Trump)已經暫停了對世界衛生組織(World Health Organization, 簡稱WHO)的資助，理由之一是WHO“未公開要求中國允許對病毒源頭進行獨立調查”。中國政府則稱其應對措施挽救了生命，為其他地方的決策者和科學家預先採取行動應對這場公共衛生緊急事件爭取了時間。

中國外交部長王毅周日在北京舉行的一次記者會上表示：“中方與美國一些政客之間的分歧，是真相與謊言的距離，是科學與偏見的對比。”

活體動物交易是一個已知的疾病來源，中國對活體動物交易監管鬆懈，而華南海鮮市場是一個此類交易的區域性中心，該市場此前已受到外界的密切審視。武漢病毒研究所長期從事疫苗和其他對危險病原體反應的研究，這引發了該所發生病毒泄漏的猜測。

該報道稱，這些來自中國科學家的評論都是針對一些美國政客大肆宣揚的說法，這些說法起源於非主流媒體的理論。這些理論認為，上述實驗室的一個問題可能導致病毒泄漏至武漢城市內，而該實驗室鄰近華南海鮮市場的位置可能在病毒傳播中發揮了作用。王延軼在此次採訪中表示：“這種說法完全是無中生有。”