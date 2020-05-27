中國稱將反擊香港議題採制裁的錯誤行徑

中國外交部發言人趙立堅周三稱，香港是中國的特別行政區，維護國家安全歷來是中央事權。香港特區維護國家安全立法問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中方將採取必要措施予以反制。

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據路透社今天報道稱，中國外交部稱對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要反制措施。據中國外交部發言人趙立堅在今日外交部例行發布會上，針對路透社記者提問的有關美國稱將針對中方涉港國安法對中國作出強有力回應的問題，做出上述回應。

美國總統特朗普周二表示，美國正準備就中國的港版國家安全立法做出強力回應，將於周末前宣布。

據趙立堅重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。如果有人要執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊。

香港立法會周三恢複審議《國歌條例草案》，自早上起多區出現示威，警察在中環的核心金融區使用胡椒彈槍驅散在場人士。

該報道稱，香港國安立法也令市場惴惴不安，香港富豪、長和集團高級顧問李嘉誠周三首度作出回應。他稱，任何國家對自身國家安全問題有權責，大家不必過份解讀；通過《港區維護國家安全法》，望能紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用。