中方向巴西國會施壓信函被公開 “台灣萬歲“一時成最熱推文

這可能是戰狼外交又一次失策，中國駐巴西大使館5月13日向巴西議會致函，要求巴西議員不要理睬台灣總統就職典禮。這份公函被一名議員在推特公布後在巴西引起強烈反響，“台灣萬歲“ 「#VivaTaiwan」突然成為熱門推文。

廣告 繼續瀏覽後續

巴西眾議院議員保羅.馬丁斯5月25日在推特上公開了中國駐巴西大使館給巴西眾議院的這份份信函。中國使館在這封信中要求巴西國會”提醒並約束“議員，對台灣總統蔡英文就職典禮保持沉默。不要發賀電，不要互動等等。

信件經議員在推特公布後，引起許多巴西網友不滿，一時間，”台灣萬歲“成了推特的熱門趨勢第一名，有關台灣的話題成了熱門話題，有些網友發推稱，”我們跟台灣站在一起“，有的說，”大家都要對共產主義說不“，”希望台灣永遠自由“，”向台灣民主致敬“，”祝賀蔡英文總統就職“等等。

台灣總統蔡英文發推回復巴西推友，”“感謝你們，我在巴西的所有的朋友，感謝你們善意的祝賀，我希望你們都安全、健康。台灣萬歲，巴西萬歲”。“

中國本來與巴西關係不錯，但新冠病毒爆發以來，屢屢出現風波，先是巴西總統的兒子、國會議員愛德華多.博爾索納羅把新冠病毒稱作”中國病毒“，遭中方指責”辱華行為“，中國駐巴西大使楊萬明要愛德華多道歉；隨後，巴西教育部長溫特勞布也發推文暗示病毒大流行或幫助中國“統治世界”，也遭到中國使館的抨擊。