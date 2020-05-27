中美互不信任惡化 84%美國人不相信北京疫情信息

國際社調機構“皮尤研究中心”（Pew Research Center）發布的最新一項民意調查顯示，美國民眾對於中國處理新冠疫情，以及對中國形象持負面批評看法的人數持續增加。超過84%的受訪者對於中國政府信息持不可信看法。

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據自由亞洲今天報道稱，皮尤中心：美國對華持負面批評看法民眾持續增加。

國際社調機構“皮尤研究中心”（Pew Research Center）發布的最新一項民意調查顯示，美國民眾對於中國處理新冠疫情，以及對中國形象持負面批評看法的人數持續增加。結果顯示，近三分之二的受訪美國民眾對中國處理疫情持批評看法，並且在名列5個處置疫情不力國家當中，中國排名墊底；

據調查發現，幾乎所有受訪美國民眾都對中國政府發布的疫情信息持不信任態度，超過84%的受訪者對於中國政府信息持不可信看法，其中49%的受訪者所持看法為“完全不相信”；而針對疫情之後中國在全球的形象，半數美國受訪民眾認為，中方的影響力正在削弱。

該報道說，調查還發現，美國民眾當中，76%的共和黨人或共和黨傾向受訪者認為中方應對疫情不力，54%的民主黨人或民主黨傾向受訪者持同樣看法。而對於中國政府發布的疫情信息持不信任看法的兩黨民眾，共和黨高達92%，民主黨高達78%。

據“皮尤研究中心”表示，這項於4月29日至5月5日進行的調查，為今年3月相關中國形象調查創歷史最低點之後的再次下滑。