孟晚舟即使勝利或仍需應對加政府上訴?

華為首席財務官(CFO)孟晚舟是否引渡美國一案，一加拿大法官將在周三做出一項關鍵法律環節的判決，如果做出的是有利的裁決，則孟晚舟在歷經18個月的居家監禁之後將可獲得釋放。據路透社說，如果法官的裁決支持孟晚舟，則她可以繼續留在加拿大，讓加拿大政府有時間來決定是否提出上訴。

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據路透社今天報道稱，華為CFO孟晚舟是否引渡美國？ 加拿大法院周三裁決是關鍵。不列顛哥倫比亞省高級法院大法官Heather Holmes將就引渡案的雙重犯罪指控作出裁定，確定孟晚舟的行為在她被捕時是否在加拿大和美國均屬於犯罪。這項裁決將於周三1800GMT公布。

現年48歲的孟晚舟於2018年12月在溫哥華應美國要求被捕，因美國指控她犯下銀行詐欺，並在華為關係企業與伊朗的交易上誤導滙豐(HSBA.L)。孟晚舟主張自己並未犯罪，正力抗引渡的要求。

孟晚舟一案導致中加兩國關係緊張。

據孟晚舟的律師團在1月時辯稱，孟晚舟被捕時加拿大並未制裁伊朗，所以孟晚舟的行為在加拿大不屬於犯罪。而代表加拿大政府的檢察官則認為，說謊本身就是欺詐，無論是否存在制裁。

報道稱，常駐溫哥華的引渡律師Mo Vayeghan說，被告律師的論據“有可能成功”，但他們“面臨一場艱苦的戰鬥”，因為檢察官“強調欺詐是這起刑事指控的核心”，而不是制裁。如果法官的裁決支持孟晚舟，則她可以繼續留在加拿大，讓加拿大政府有時間來決定是否提出上訴。

如果法官的裁定支持加拿大政府，則該案將在6月進入下一階段，辯論加拿大官員在逮捕孟晚舟時是否遵守了法律。預計在9月的最後一周和10月的第一周進行結案辯論。