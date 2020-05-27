孟晚舟案最後裁決什麼結果?各方摒息

數小時後，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院當地時間周三（5月27日）上午將對華為首席財務官孟晚舟是否構成雙重犯罪做出關鍵性裁決。如罪名成立，孟晚舟將在今年晚些時候面臨引渡去美國的訴訟，如罪名不成立，她被扣留在加拿大的時間將止於543天，孟晚舟當天便可獲得自由，着手安排回中國的行程。

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據聯合早報今天報道稱，關鍵裁決在即，孟晚舟引渡案會出現什麼結果？

據該報道引述消息，加拿大法律規定被引渡者受到指控的行為不僅要違反引渡國法律，在加拿大也必須構成犯罪。今年1月20日的聽證會把裁定重點由孟晚舟是否違法轉向她是否構成雙重犯罪，孟晚舟的律師辯稱，美國對伊朗實施的經濟制裁，在加拿大並沒有實施，孟晚舟在加拿大是無害的。而代表美國的加拿大檢控方則強調孟晚舟涉及銀行欺詐，也違反了加拿大的法律，因此符合雙重犯罪的定義。

2018年12月1日孟晚舟從香港前往阿根廷開會途中經溫哥華機場轉機時被加拿大皇家騎警逮捕，12月11日以1500萬加元（約1543萬新元）獲得保釋，在交出護照後被軟禁在溫哥華等待引渡聽證程序，期間她的左腳踝上戴着GPS監控腳環。

2019年5月，孟晚舟獲准以安全理由搬入她在溫哥華最昂貴的桑納斯區馬修斯街1603號，她在這棟距離美國和中國駐溫哥華總領館都很近的豪宅里居住至今。

而在孟晚舟被捕後不久，中國也在境內以“涉嫌從事危害中國國家安全活動”的罪名逮捕康明凱、邁克爾兩名加拿大公民至今。

據該報道稱，新加坡時間明天凌晨的裁決將為孟晚舟引渡案帶來至今為止最大的變數，引全球媒體極大興趣。

情況一：雙重犯罪不成立

如果法庭裁決孟晚舟沒有構成雙重犯罪，意味着她當天便可獲得自由，也能自由返回中國，結束長達17個月的軟禁。

加拿大廣播公司稱這可能“標誌着華為高管孟晚舟引渡到美國的嘗試結束了”，不列顛哥倫比亞省最高法院將在向公眾發布消息之前兩個小時，向加拿大政府、加拿大邊境服務局和美國司法部通報裁決結果。但如果檢方決定上訴，將會設法使孟晚舟無法離境。

加通社則指出，裁決孟晚舟不構成雙重犯罪可能引發新一輪官司，包括孟晚舟在溫哥華機場被捕是否非法。

美國之音4月份就引述加拿大移民律師庫蘭（Richard Kurland）的話說“如果案件判決有利於孟晚舟，那就是一場到機場的賽跑。她能在檢方提出上訴前登上飛機離開加拿大嗎？也許可能，也許不能。如果政府真的提出上訴，而孟晚舟又不在加拿大，要把她抓回來是非常困難的”。

情況二：雙重犯罪成立

如果孟晚舟被裁定確實構成雙重犯罪，接下來她的律師團隊料將繼續上訴，力阻她被引渡到美國。

律師團隊繼續上訴的理由料將包括指案件被政治介入。早在孟晚舟被捕不久後，美國總統特朗普曾表示如果可能與中國達成更好的貿易協議，他將介入此案。

孟晚舟的團隊也可以辯稱加拿大入境處官員在溫哥華機場搜查孟晚舟行李時侵犯了她的權利，向她隱瞞了這是一場警方的逮捕行動的實情。

此外，加拿大電視台CTV也指出，如果法官裁定她引渡，能否去美國還將由加拿大司法部長決定。

據悉，在明天裁決出爐之前，加拿大法院已將接下來可能出現的庭審排期到今年10月。任何一方的上訴過程都可能持續長達數年之久。

據該報道，無論結果如何，27日的法庭裁決都將與一月聽證會擁擠的情況大不相同，因為冠病疫情這兩個月來改變了加拿大生活的方方面面，法院審理也受到波及。為了維持不列顛哥倫比亞省規定的安全社交距離，只有27名媒體代表可以進入法庭，裁決結果會在稍後發布於法院網站上。至於孟晚舟是否出庭聽取裁決，法院表示如果律師認為沒有必要，她將以電話形式出庭。

據該報道，孟晚舟案一直被視為是對加拿大獨立司法體系的一次檢測。加拿大始終強調自己的司法獨立，5月21日，加拿大總理特魯多回答記者有關孟晚舟案的提問時說，中國似乎不了解加拿大的司法獨立，“加拿大擁有獨立的司法系統，其運作不受政客的干涉或操控……中國的情況不盡相同，也似乎不了解我們確實擁有不受政治干預的獨立司法機構”。

5月15日中國大使叢培武在接受加拿大環球電視採訪時責怪加拿大一開始就不應該拘押孟晚舟，他要求加拿大讓孟晚舟順利、平安回到中國，並強調這是當前中加關係出現困難的癥結所在。中國外交部發言人趙立堅26日也表示：“中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。”