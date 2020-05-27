歐盟批評中國加強對香港的控制威脅世界秩序

歐盟外交政策專員Josep Borrell表示，中國加強對香港控制的行動給基於規則的國際秩序帶來了威脅。他呼籲歐盟成員國予以“強力”回應。歐盟外長將於周五舉行視頻會議，討論與中國的關係。美國據悉正在考慮制裁中國官員和公司，如果香港的暴力升級，歐盟可能會被迫效仿。

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據雅虎經濟新聞今天引述報道指歐盟外交政策專員稱：中國加強對香港的控制威脅世界秩序。報道引述彭博新聞消息，Borrell是在致歐盟27國外長的一封信中稱，中國對香港日益加強控制“不僅影響我們在香港的直接利益，還影響我們維護基於規則的國際秩序”。歐盟必須確保對此“傳達出統一、強力的信息”。

歐盟外長將於周五舉行視頻會議，討論與中國的關係。作為世界第三大經濟體，在其最大的兩個貿易夥伴美國和中國角力之際，歐盟承受着選邊站隊的巨大壓力。

據Borrell在信中寫道，“北京正在崛起為一個有主見、有能力並且自信的全球參與者，這對歐盟的地緣政治抱負是一個考驗，” 據Borrell，面對中國日益增強的自信以及試圖影響和塑造全球公眾輿論和看法的行為，歐盟必須就“如何確保成員國之間的統一以及歐盟政策的連貫性”做出決定。

據該報道說，雖然與美國總統特朗普一樣擔心中國的不公平貿易行為和從事間諜活動的風險，但歐盟扛住了美國的壓力，沒有對華發動全面關稅戰，也沒有禁止中國公司進入該地區的電信網絡。相反，布魯塞爾一直在推動中國經濟向外國公司開放，同時尋求保持溝通渠道。

而中國在香港採取的行動可能會使歐盟的這一策略受到考驗。

美國據悉正在考慮制裁中國官員和公司，如果香港的暴力升級，歐盟可能會被迫效仿。據Borrell在信中寫道，“我們肯定必須思考這些行動對中歐關係的影響，”