“港版國安法”一個表決 兩種前景

十三屆全國人大三次會議28日下午閉幕，閉幕會議就是表決會議，最受外界關注的是表決“港版國安法”決定草案。一個表決可能、兩種立法前景，決定草案的表決鐵定通過，表決後人大常委會的立法進程有兩種可能。

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所謂一個表決可能是這次突然進入人大議程的議案，全名為“全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）”。決定草案由人大常委會提交，人大代表在審議程序後，由大會主席團通過對草案決定，交大會表決。按慣例，這類政治性極強的決定，只有一種可能，就是“高票通過”。

在這次表決前，已宣布對“港版國安法”及其執行機制，採取決定加立法的兩步走方式，即通過28日的決定，是授權人大常委會，就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，制定相關法律。

表決授權之後，人大常委會就正式進入立法階段。這一階段包括三個環節，即立法、審法、通過實施。

立法上，不管之前如何傳言，如香港政協委員聲稱已完成得“七七八八”，在嚴謹的立法程序上，那都是立法的準備階段，人大常委會獲大會授權才是合法的立法階段。

立法後的審議，當然也有兩種可能。一是人大常委會自己審議通過，一是等來年的全國人大會議。現在看來既已獲大會授權，人大常委會自己審議通過可能性最大，至於是按部就班的一至三審，還是一堂即過，也可能由人大常委會決定。

最後一個環節，即通過實施，由於之前已交代，是由人大常委會通過後，將相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施，由於視之為全國性法律，所以已放風不需要香港立法機關再行本地立法實施。

上述說到只有一種決定可能，但有兩種立法前景，這兩種前景，一叫可快可慢，一叫可大可小。

可快可慢是說立法進程，最快在6月的人大常委會例會即拍板，再慢點可放到8月，再慢還可以更慢點，理由很多，如立法的嚴謹等。而香港有更特別的情景，國際上有突變而出的環節，都是影響快慢的要素。

可大可小是說法律的內容，主要是涵蓋面，是目前決定草案提到的四大行為，還是會擴大到其他。同時還有很多細節，都是可大可小，比如偵查、審訊、定罪、刑罰等。

最後一個關注點，是決定通過後，立法進程開始，那執行機關何時設立、又何時在香港掛牌。從原則上來說，執行機制也是受法律規管，在法律未通過前，規管框架未設，機制按說不會貿然現身。但若是以組建、籌備或預備等，那就靈活了。

針對港版國安法，香港四大地產商近日紛紛表態支持。向來深受港人敬重的香港長和集團高級顧問李嘉誠，27日也出面表示，希望通過此法可舒緩中共中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用。