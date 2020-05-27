疫情 中國報新增無癥狀感染者28例 發表時間： 27/05/2020 - 10:03 中國北京召開中國人大全國會議 2020年5月27日照片 Noel CELIS / AFP 作者： 小山 中國國家衛生健康委員會今天公告，5月26日全國報告新增新冠肺炎確診病例1例，為境外輸入病例（在上海）；當日新增28例無癥狀感染者，皆為本土統計。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，5月26日中國大陸新增確診1例為境外輸入，新增無癥狀感染者28例。中國國家衛生健康委員會周三公告，5月26日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例1例，為境外輸入病例（在上海）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在福建）。無癥狀感染者方面，當日新增28例（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察27例（境外輸入1例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者404例（境外輸入27例）。該報道稱，累計收到香港特別行政區1,065例（出院1,033例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院45例）。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒 中國