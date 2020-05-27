8月雙航母演習東沙島 英媒警告或侵台?

中國解放軍規畫將在8月在海南島周邊進行奪島、登陸演習，並以目前由台灣海巡署人員駐守的東沙島為假想目標。英國《太陽報》則警告，解放軍這次出動兩艘航空母艦參與演習，可能借這次演習奪取東沙島，進而入侵台灣。

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據蘋果日報今天報道稱，兩岸角力不只奪東沙島！英媒指解放軍8月演習出動雙航母，或藉機侵台。據報道指出，“遼寧號”與“山東號”航母近日在渤海灣進行戰備任務，準備投入東沙群島附近的軍演，這也是中共首次出動兩艘航母進行演習。日本《共同社》較早前亦有報道，亦透露解放軍8月的軍演，會靠近南海，假想“奪取由台灣控制的東沙群島，大規模登陸演習”。《南華早報》亦引述匿名的解放軍內部人士，解放軍航母戰鬥群將會通過東沙島，前往菲律賓海演習。

美國智庫“美國外交關係協會”（Council on Foreign Relations）一份報告則指出，如果中美關係繼續惡化，未來18個月內爆發軍事衝突的可能性將會大增，對此，《太陽報》的報告警告，如果北京當局真的要發動戰爭，將會藉奪取東沙島拖延美國支援台灣，以達成中共總書記習近平2050年前“統一台灣”的“中國夢”。

對於報道，台軍海軍前艦長、台灣軍事專家呂禮詩研判，共軍8月的演習，極可能是解放軍雙航母戰鬥群進行對抗演習。他解釋，目前山東號航母與055型導彈驅逐艦，近日已完成“偵通導抗一體化桅桿”測試，開始在渤海進行演訓及海試，加速獲得初始作戰能力的進程，他認為，8月的演習，則可能是山東艦能否完成成軍的結訓演習，目標是與遼寧號航母進行對抗。據呂禮詩又估計，遼寧號今年4月穿越宮古海峽，經過巴士海峽、進入南海，再循原路駛返，山東艦的官兵必然隨艦見習。

面對兩岸關係緊張，加上解放軍航母及軍艦編隊頻繁繞台，台灣國防部首度公布反制措施，將在2023年完成建構全台雄風反艦飛彈機動發射車91輛，國軍可依據實際戰場需求，利用其機動性提高存活率，及增加聯合制海戰術運用彈性。