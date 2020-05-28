中國疫情新報無癥狀感染者23例 均為本土 發表時間： 28/05/2020 - 09:51 新冠病毒圖 © 網絡照片 作者： 小山 據中國國家衛生健康委員會今天公告，5月27日全國告新增新冠肺炎確診病例2例，均為境外輸入病例（上海1例，福建1例）；當日無癥狀感染者新增23例，均為本土病例。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，5月27日中國大陸新增確診2例均為境外輸入，新增無癥狀感染者23例。根據中國國家衛生健康委員會周四公告，5月27日， 31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例2例，均為境外輸入病例（上海1例，福建1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。就無癥狀感染者方面，當日新增23例（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察14例（境外輸入3例）。尚在醫學觀察無癥狀感染者413例（境外輸入24例）。 據路透社說，累計收到香港1,066例（出院1,034例，死亡4例），澳門45例（出院45例）。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒 中國