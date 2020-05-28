人大常委可訂範圍更廣「港版國安法」 最快9月立會選舉前生效 泛民痛「一國一制」開始

在美國揚言不保證香港可續享獨立關稅區優惠的情形下，中國人大會議通過授權人大常委制訂港區國家安全法，制止和懲治分裂、顛覆國家政權、恐怖主義活動以及境外勢力干預香港事務的行為和活動，當中，修訂版本擴大了嚴重危害國家安全的範圍由個人的「行為」至更廣泛的「活動」。人大委員長栗戰書強調，草案符合包括港人在內的全體中國人民的根本利益，而總理李克強則重申，港版國安法可以令「一國兩制」行穩致遠。

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港區人大化表和立法會舛制派議員「堅決支持」人大常委會制定港版國安法；民主派議員則認為這是「一國兩制」的最大轉折點，代表「一國一制」正式落實，香港的國際聲譽必受影響。

中國人大會議今(28日)午在北京人民大會堂舉行閉幕禮，大會以99.7%的高票通過人大《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》(下稱《決定》)，2886名代表中，只有一票反對、六票棄權，通過時，會場內掌聲雷動。

通過《決定》後，人大常委會最快可於下月下旬制訂具體的港版國安法，熟悉程序人士指出，由於草擬條文後尚須兩星期的內部討論，故此法例最快要在8月下旬的人大常委會上才可望通過，然後放入《基本法》附件三，由港府公布生效。意味有關法律可望在香港9月立法會選舉前公布生效。

人大通過的《決定》，在《導語》中加入解釋訂定草案的「迫切性」，指近年來的香港，「港獨」、分裂國家、暴力恐怖活動等活動嚴重危害國家主權、統一和領土完整，一些外國和境外勢力公然干預香港事務，利用香港從事危害中國國安的活動，故作出有關《決定》。

根據《決定》，香港須訂定維護國安的執行機制，北京的中央政府可根據需要在港設立機構來執行相關法律；至於立法規限範圍，《決定》訂明，須防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。

評論：國安法加辣 自由人權勢削

與人大會議開幕時提交的文本比較，最終訂定的版本，把嚴重危害國家安全的「行為」擴大至包括「活動」。香港大學法律學院教授陳文敏在電台節目中指出，這令罪行更不清晰，因為除了參與之外，即使是身處現場亦有機會觸犯法律。他續稱，即使是「行為」，香港法律亦會訂明，具體什麼行為才構成罪行，而不是像中國內地般，簡單地以「行為」便構成犯罪。

他又說，香港法例已涵蓋危害國家安全的行為，但北京仍然不惜破壞一國兩制去訂立新法，憂慮是要以言入罪。而在立法過程中，港人討論空間有限，自然會對港版國安法感到憂慮。

人大公布通過《決定》前，法律界、新聞界和藝術文化界已表達憂慮，擔心表達、示威和結社自由會被削弱，動輒得咎，而在《決定》通過後，民主派立法會議員會見記者，指這是「一國兩制」最大的轉折點，代表「一國一制」正式落實，而通過的版本更擴大禁止範圍，可說是「加辣版」，將影響香港司法獨立、民主和自由權利，自然會引起多國關注，甚至是憂慮，故此客觀效果是影響香港的國際聲譽。議會陣線議員毛孟靜形容，通過《決定》，代表一個時代的終結，同時亦是另一個令人傷心、憂慮和不知所措時代的開始，因為港人難以挑戰這條「全國性法律」。

不過，港區人大和建制派議員均「堅定支持」人大常委會制定港版國安法。代表建制派的「班長」廖長江表示，雖然草案的細節仍未公布，但相信一定能堵塞國家安全的漏洞。而立法會主席梁君彥則希望港府多作解說，回應港人及國際社會的關注，他亦期望公眾以開放和務實的態度看待立法。

港區人大代表吳秋北則不認同把禁止危害國家安全加入「活動」二字是擴大規管範圍，認為只是要令法例更準確和周全，呼籲公眾不應過份解讀。