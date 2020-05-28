人民幣突然貶值 或對美國彙率報復?

韓媒指26日，中國人民銀行公布人民幣對美元彙率的中間價為7.1293元，較前一交易日上漲0.12%。這是繼前一天人民幣彙率急劇升值0.38%後，中國連續兩天允許人民幣貶值。這也是2008年2月發生全球金融危機後，人民幣對美元彙率時隔12年首次跌至這一水平。

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據朝鮮日報報道稱，中國人民幣突然貶值，對美國進行彙率報復。報道引述彭博社產，“中國的人民幣弱勢措施是宣告冷戰的突襲。”

據該報道，從貿易糾紛到香港《國家安全法》事件，G2(美國和中國)之間的較量演變成為彙率戰。中國推進制定香港《國家安全法》，監視和處罰香港的反政府活動，美國隨即提出取消給予“金融中心”香港的簽證和關稅優惠。對此，中國再次回應稱“不允許美國干涉內政”，隨後彙率開始波動。

人民幣彙率是G2矛盾表露的代表性途徑。特朗普就任美國總統後，在2018年開始爆發的中美貿易糾紛局面中，中國一直以彙率應對。特朗普政府向中國徵收25%的報復關稅後，中國立即將人民幣價值下調13%，以提高中國出口產品的價格競爭力，導致美國對華貿易逆差。去年8月突破了“1美元=7元人民幣”的底線，開啟了“破七”時代。

今年1月，兩國達成第一階段貿易協議後，美國從彙率操縱國名單中刪除了中國，表現出溫和的態度，但四個月後情況發生了180度的轉變。當天，在香港境外市場，人民幣對美元彙率的中間價升至7.1506，逼近去年9月7.1652元的高點。

據朝鮮日報稱，那麼，人民幣的弱勢會進行到什麼程度呢？ KB證券研究員表示：“美國在制裁中國企業的同時，持續刺激香港、台灣、維吾爾等相關問題，因此中國很有可能容忍人民幣貶值跌(彙率上升)。如果事態再次惡化，那麼7.3元也可能守不住。”在美國和中國矛盾加劇的2018-2019年，人民幣三次貶值，平均18天里下降了3.5%。