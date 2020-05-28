加拿大法官判定雙重犯罪 華為失望 中使館不滿 孟晚舟受挫但可抗告

加拿大法官裁定華為財務長孟晚舟的行為構成「雙重犯罪」，代表美國司法部爭取將她引渡美國受審的官司將持續進行。法新社說，孟晚舟在這場官司里再嘗重挫。據港媒今天報道，華為對此判決稱失望，中國駐加拿大使館表示不滿。

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據法新社報道，加拿大法官裁定雙重犯罪，引渡官司孟晚舟受挫。

據加拿大卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）法官霍姆斯（Heather Holmes）在23頁的裁定書里說：「引渡所需條件的雙重犯罪，在本案里確有構成，因而駁回孟女士的訴請（主張本案不符雙重犯罪）。」加國法官的裁定，認定對孟晚舟被控的銀行詐欺在加拿大也成立。雙重犯罪（dual criminality或double criminality）是能否引渡的重要評估。

該報道稱，裁定也讓孟晚舟爭取不須引渡與重獲自由的努力功敗垂成，意味官司進行期間，她仍須接受嚴格保釋條件住在溫哥華的寓所。

根據美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需兩國都認定為犯罪行為，才符合引渡條件，即俗稱的「雙重犯罪」。

孟晚舟的辯護團隊主張，加拿大沒有對伊朗實施制裁，美國控告孟晚舟的罪名在加拿大並不構成犯罪，因而不符合引渡的「雙重犯罪」原則。

檢方則指控，孟晚舟涉嫌金融欺詐，這在美國和加拿大都是違法行為。美國檢方指華為透過香港子公司Skycom與伊朗有業務往來，同時對滙豐銀行欺詐，隱瞞華為與Skycom的真實關係，讓滙豐也承受違反制裁規定的風險。

法新社說，加拿大法官今天的裁定對孟晚舟案十分關鍵，若她勝訴便可重獲自由離開加拿大。如今裁定對孟晚舟不利，意味引渡程序將持續進行，不過孟晚舟有權抗告。

據法官霍姆斯認為，如果法院採納孟晚舟一方的主張，「極不利加拿大所擔負引渡詐欺和其他經濟犯罪的國際責任。」