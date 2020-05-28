加法院判決依法 美引渡孟晚舟7步驟困難重重

一位加拿大法官裁定，美國尋求引渡華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)高管孟晚舟之舉符合一項關鍵的法律要求。孟晚舟是美中華為之爭涉及到的核心人物。雖然加拿大法庭已經判決孟晚舟違反了加拿大法律，但是否會被引渡還是未知數。美國希望引渡孟晚舟，在目前來看仍遙遙無期。

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據華爾街日報今天報道稱，加拿大法官裁定美國尋求引渡孟晚舟符合法律要求。消息說，周三公布的這一決定標誌着法院首次就華為首席財務官孟晚舟的命運做出重大裁決。現年48歲的孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，她於2018年12月在溫哥華機場被捕，之後被保釋，扣留在溫哥華。

將她引渡到美國的法律之爭可能會持續數年，孟晚舟的律師團已經提起多項挑戰，英屬哥倫比亞法院已經同意聽取這些申訴。如果孟晚舟對周三的裁決提出上訴，案件可能會進一步推遲。

據香港01今天報道稱，前路未知，美欲引渡孟晚舟需走七步。

據該報道，溫哥華當地時間5月27日上午11時，加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案做出判決，認為符合“雙重犯罪”標準，引渡聆訊將繼續。這也意味着孟晚舟將在今年晚些時候面臨引渡去美國的訴訟。

按照加拿大法律，被引渡者受到指控的行為不僅要違反引渡國法律，在加拿大也必須構成犯罪，否則不會被引渡到美國。雖然法庭已經判決孟晚舟違反了加拿大法律，但是否會被引渡還是未知數。美國希望引渡孟晚舟，在目前來看仍遙遙無期。

據該報說，2019年12月1日，孟晚舟罕見地發表了一封公開信稱，“忙碌把時光縮短，苦難把歲月拉長。”孟晚舟所說的“苦難”是指，2018年12月1日，她在溫哥華機場被加拿大皇家騎警拘押。雖然，孟晚舟10天後即獲得保釋，住進了她此前在加拿大購置的千萬豪宅之中，她也被戴上了“腳鐐”（配備GPS追蹤系統），無法自由行動。此前，關於孟晚舟一案，不少專業人士均分析稱，可能需要經過三年五載。孟晚舟已經被扣留在加拿大543天，她還要繼續被扣留多久，仍是未知數。

該報道稱，對孟晚舟而言，前方的路仍然未知。按照法院此前公布的流程，如今，被裁決“雙重犯罪”成立的孟晚舟，或許只能寄望於6月開始的第二階段聆訊。在這一過程中，加拿大警方“是否濫用引渡權”，或將對孟晚舟最終是否被引渡，起到至關重要的作用。

此外，根據加拿大司法部2019年3月1日宣布啟動對孟晚舟一案的引渡程序後，司法部方面提供的關於引渡程序的事實簡要圖，引渡過程一共分為以下七個步驟：

臨時性逮捕：在2018年12月1日，加拿大皇家騎警與邊境事務局官員已經將孟晚舟逮捕。這一步驟已經完成。不過在隨後的引渡庭審階段，孟晚舟的律師團隊又針對皇家騎警與邊境事務局方面進行起訴，宣稱他們侵犯了孟晚舟的憲法權利。在限定時間內，引渡申請國需要完成申請：在2019年1月，美國方面正式向加拿大申請引渡孟晚舟。這一步驟也已經完成。

司法部決議：司法部在3月1日決定開始對孟晚舟的引渡程序。設立引渡的法院庭審日期：目前，引渡庭審已經開始。

引渡庭審：最終，引渡案件法官將會決定，是否繼續涉及被吿的引渡程序。在初審裁決後，被吿也可以針對審判結果上訴，並最高可以上訴至加拿大最高法院。

如果引渡案的審理結果被裁定成可以引渡，那麼加拿大司法部長需要決定，是否繼續引渡程序。

據香港01指，如果最終司法部長決定引渡、並且所有的司法複議全部完成，那麼孟晚舟將會被最終引渡。