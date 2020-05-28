孟晚舟遭指庭前已知裁定結果 勝利手勢照引出中國有媒體預發獲釋喜訊

孟晚舟5月23日與包括華為副總裁彭博在內的多名支持者在加拿大一法院前豎起大拇指合照。

據蘋果日報今天報道稱，香港時間今日凌晨2時，華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華卑詩省最高法院，被判“雙重犯罪”成立，意味着這次被彭博形容為其“獲釋的第一次機會”，吃了敗仗。然而，在裁決出爐之前，中國輿論甚至孟晚舟本人，似乎都對獲釋表現得相當有信心，加拿大媒體曝光了一張孟晚舟與親友在最高法院前所拍、一起擺出勝利手勢的照片，26日深夜更有內地知名媒體錯手推送出疑似早已準備好的、孟晚舟獲釋的“喜訊”，引發全網嘩然。

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據蘋果日報今天報道稱，孟晚舟案摑一巴！出庭前笑爆比V影相信心十足，內媒預先發布獲釋“喜訊”。只是，今日凌晨的裁決狠狠地打碎了一地玻璃心，中國內地網民於是群起圍剿，指摘界面新聞做假新聞！

據報道稱，今日凌晨的裁決，可謂是孟晚舟引渡案的“關鍵裁決”，因為若“雙重犯罪”不成立，孟晚舟就有望獲釋，而加拿大媒體亦認為，判決結果將影響中加關係日後的走向，因此備受矚目。有加媒日前曝光了孟晚舟與親友於當地時間周六（23日）在卑詩省最高法院外拍攝的照片，相中的她滿臉笑容，與親友一起舉起勝利和比拇指贊好的手勢。加媒因此分析，孟晚舟對即將到來的裁決信心十足。

據該報說，26日深夜11時許，裁決還未開始之際，中國內地知名媒體界面新聞突然推送消息，指“加拿大法院做出最終裁決，孟晚舟女士無罪釋放，最快四天可回國”！消息隨即被轉發，內地輿論普遍對裁決抱樂觀態度。而內地媒體報道，孟晚舟其實早在出庭前已收到判決書，知道自己的裁決結果，不過當她走出住所時，仍面帶微笑，步態從容，讓許多人依然對裁決感到樂觀。

蘋果日報說，然而，結果卻讓一眾人大跌眼鏡，孟晚舟並沒有獲釋。而“預先報喜”的界面新聞雖已在昨日發佈道歉聲明，承認是“編輯人員操作失誤”，導致發出不實消息，已即時將報道下架，並會對涉事者嚴肅處理，但這次烏龍事件在裁決後讓界面新聞成為眾矢之的，引髮網民圍剿，紛紛鬧爆報假新聞：“這要是白天會害死人的！強烈建議媒體造謠要懲罰！”“他是提前編輯好了，不料記錯時間提前了一天發”。