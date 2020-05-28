孟晚舟遭指庭前已知裁定結果 勝利手勢照引出中國有媒體預發獲釋喜訊
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據蘋果日報今天報道稱，香港時間今日凌晨2時，華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華卑詩省最高法院，被判“雙重犯罪”成立，意味着這次被彭博形容為其“獲釋的第一次機會”，吃了敗仗。然而，在裁決出爐之前，中國輿論甚至孟晚舟本人，似乎都對獲釋表現得相當有信心，加拿大媒體曝光了一張孟晚舟與親友在最高法院前所拍、一起擺出勝利手勢的照片，26日深夜更有內地知名媒體錯手推送出疑似早已準備好的、孟晚舟獲釋的“喜訊”，引發全網嘩然。
據蘋果日報今天報道稱，孟晚舟案摑一巴！出庭前笑爆比V影相信心十足，內媒預先發布獲釋“喜訊”。只是，今日凌晨的裁決狠狠地打碎了一地玻璃心，中國內地網民於是群起圍剿，指摘界面新聞做假新聞！
據報道稱，今日凌晨的裁決，可謂是孟晚舟引渡案的“關鍵裁決”，因為若“雙重犯罪”不成立，孟晚舟就有望獲釋，而加拿大媒體亦認為，判決結果將影響中加關係日後的走向，因此備受矚目。有加媒日前曝光了孟晚舟與親友於當地時間周六（23日）在卑詩省最高法院外拍攝的照片，相中的她滿臉笑容，與親友一起舉起勝利和比拇指贊好的手勢。加媒因此分析，孟晚舟對即將到來的裁決信心十足。
據該報說，26日深夜11時許，裁決還未開始之際，中國內地知名媒體界面新聞突然推送消息，指“加拿大法院做出最終裁決，孟晚舟女士無罪釋放，最快四天可回國”！消息隨即被轉發，內地輿論普遍對裁決抱樂觀態度。而內地媒體報道，孟晚舟其實早在出庭前已收到判決書，知道自己的裁決結果，不過當她走出住所時，仍面帶微笑，步態從容，讓許多人依然對裁決感到樂觀。
蘋果日報說，然而，結果卻讓一眾人大跌眼鏡，孟晚舟並沒有獲釋。而“預先報喜”的界面新聞雖已在昨日發佈道歉聲明，承認是“編輯人員操作失誤”，導致發出不實消息，已即時將報道下架，並會對涉事者嚴肅處理，但這次烏龍事件在裁決後讓界面新聞成為眾矢之的，引髮網民圍剿，紛紛鬧爆報假新聞：“這要是白天會害死人的！強烈建議媒體造謠要懲罰！”“他是提前編輯好了，不料記錯時間提前了一天發”。