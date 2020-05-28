官方法律專家國安法20答問瘋傳  稱參加六四集會不違法

據香港媒體報道稱，全國人大審議“港版國安法”，一石激起千重浪，並上升至中美角力、中國與西方角力層面。在此敏感時刻，香港輿論場瘋傳一本以“香港邁向明天關注組”名義發布，稱“法律專家香港國家安全立法釋疑20問”的小冊子，聲稱邀請了一批法律專家解答港人疑慮，20條問答題中，詳解了包括遊行，示威，新聞，言論等基本權利和自由，及使用社交媒體會否受到制約。當中舉例指，只要符合不顛覆政權等前提，參加“六四集會”毋須擔心違法 。

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據香港經濟日報今天報道，法律專家國安法20答問瘋傳 ，稱參加六四集會不違法。據法律專家國安法答問小冊子引述稱，國安法只約束4類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對極少數人，不會影響港人正常享有、行使法定的各項權利和自由，例如參加“六四集會”，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就毋須擔心觸犯國安法。香港人開展正常對外交往和國際合作，亦完全不受影響。

對於facebook等內地不能使用的社交媒體，小冊子第9條表示，在國安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒體和通訊工具，重申通訊、言論等自由完全得到保障；討論時事、批評政府亦不會受影響。

據小冊子表示，港區國安法不會侵蝕或取代香港現行法律體系，強調是補充現有法律的空白和不足，又稱今次人大決定和立法都不存在牴觸《基本法》的問題，重申基本法雖指23條由特區自行立法，但中央仍擁有根據實際情況就國家安全問題立法的權力，而中央今次做法亦非改變“一國兩制”方針，而是為一國兩制“加固”。

該報引述有報道指，“香港邁向明天關注組”由具官方背景的法律專家組成。