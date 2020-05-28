推特對趙立堅部分推文加上“事實核查”標籤

美國社交平台推特已在中國外交部發言人趙立堅發表關於冠病來源的貼文加上“事實核查”標籤。被標籤的其中一則推文在3月12日發出，內文的中文版為“美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”。消息說，此前推特對美國總統特朗普的推文加註“事實核查”標籤引發爭議。

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據聯合早報今天報道稱，趙立堅部分推文被加上“事實核查”標籤。據該報道，美國社交平台推特已在中國外交部發言人趙立堅發表關於冠病來源的貼文加上“事實核查”標籤。趙立堅的該推文也附上視頻，顯示美國疾病控制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）3月11日在眾議院監督委員會承認，一些美國流感死者後來被檢測出對冠病呈陽性反應。

推特只為英文版標註，加入藍色的感嘆號，並提示用戶“獲取有關冠病的實情”。

另一則被標籤的貼文在3月13日發出，趙立堅在推文中附上網絡鏈接，並指該網頁介紹冠病源自美國的更多證據，並鼓勵網民閱讀並轉發。

據《聯合早報》說，該報點擊該連接後，該網頁顯示“您正在尋找的內容不在這裡”。

據彭博社今天（28日）報道，推特發言人解釋，涉事推文“包含潛在的誤導性內容”，公司為此加上標籤，“為公眾提供更多背景信息”，並說此舉與公司本月較早前分享的做法一致。

推特也對美國總統特朗普發出關於郵寄選票的推文標籤，呼籲提示用戶“獲取有關郵寄選票的信息”。

據該報道說，《紐約郵報》（The New York Post）昨天（27日）報道了趙立堅部分推文被標籤的新聞，並稱推特是在該報向公司催問是否對特朗普和趙立堅推文實行雙重標準後，對趙立堅的部分推文加上標籤。