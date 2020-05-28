李克強人大閉幕新聞發布會提九二共識與和平統一

中國國務院總理李克強今天在總理記者會上表示，對台方針是堅持“一個中國”原則、“九二共識”，堅決反對台獨，願在此基礎上推動兩岸和平發展和促進和平統一。稍早5月22日，李克強發表政府工作報告時，內容未如往年提到“九二共識”，且提到“促進統一”而非去年的“促進和平統一”，引發部分人士議論。

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據中央社今天報道說，李克強談對台方針，堅持九二共識促和平統一。

李克強今天在中國13屆全國人民代表大會三次會議閉幕式後舉行總理記者會，有台媒詢問，在民進黨繼續執政的情況下，大陸對台政策的總體考量為何，以及未來將如何推進兩岸關係發展。據李克強說，對台的大政方針是一貫的。“一個中國”原則、“九二共識”都要堅持，同時要堅決反對“台獨”。在這個政治基礎上，大陸願意和台灣各政黨、團體和人士就兩岸關係和民族未來對話協商，推動兩岸和平發展，促進國家和平統一，“我們願意盡最大誠意和最大努力”。

據李克強說，台灣問題是中國的內政，反對外來干涉。“中華民族有智慧、有能力解決好自己的事”。他表示，視台灣同胞為手足，血濃於水，始終高度重視台灣民眾的福祉。就像這次疫情發生後，大家共同努力，“沒有台灣同胞在大陸因感染新冠肺炎失去生命。我們祈福兩岸同胞都平安健康”。

中央社說，22日，李克強發表政府工作報告時，內容未如往年提到“九二共識”，且提到“促進統一”而非去年的“促進和平統一”，引發部分人士議論。不過，中國全國人大常委會委員長栗戰書25日發表全國人大常委會工作報告時，則重申在“九二共識”基礎上推動兩岸關係和平發展。