美國或制裁香港版國安法 美企勸說別倉促回應

多個企業團體呼籲美國總統特朗普不要急於對中國推進港區國安法做出回應，並警告若美國取消給予香港的特殊待遇，將傷害香港及香港人民。中國人大全國會議今天在閉幕前以高票通過了港區國安法。

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據路透社報道稱，美國企業界向特朗普喊話：別倉促決定港區國安法回應。

美國國務卿蓬佩奧周三表示，中國從根本上破壞了香港的自治。蓬佩奧作此宣示後，白宮將可據此採取各種措施，包括可能制裁部份中國高層官員，以及徹底終止22年來美國在貿易、簽證、投資、出口管制等方面給予香港有別於中國的待遇。

自1997年香港回歸中國以來，這些特殊待遇協助香港繼續成為全球重要金融中心。有1,300家美國企業在香港營運，約85,000名美國人住在當地。

據美國商會周二強調，傷害香港的特殊地位將是一個“嚴重錯誤”。

華盛頓戰略和國際研究中心的高級顧問兼中國問題專家甘思德(Scott Kennedy)認為，蓬佩奧的表態為採取緩慢行動留出了空間，匆忙行動可能為香港帶來痛苦，並浪費美國與中國政府打交道的籌碼。

美國這項宣示“為即將發生的重大變化開啟了大門，但他們還未走過這個門，”Kennedy說。“這可能令市場坐立不安，並令高管考慮B計畫和C計畫，但並不一定會馬上遷走。”

美中關係因貿易、技術限制和新冠疫情等問題而益發緊張。美國眾議院周三通過議案，要求特朗普政府制裁應為壓迫維吾爾族穆斯林擔責的中國官員。

據路透社說，去年香港示威活動後，一些跨國金融公司已暫停其香港擴張計畫，並將員工遷往其他亞洲中心。風險經理和顧問表示，香港法律地位若出現重大改變可能加速這一趨勢。