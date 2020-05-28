美國要求聯合國安理會討論香港問題 中國斷然拒絕

美國要求聯合國安全理事會就中國擬推進港版國安立法舉行會議。中國政府反對。路透社說，美國與中國在安理會圍繞香港問題展開交鋒。

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據路透社報道，美國要求聯合國安理會討論香港問題，中國“斷然拒絕”。

美國和中國周三在聯合國圍繞香港問題展開交鋒，此前中國政府反對美國要求聯合國安全理事會就中國擬推進港版國安立法舉行會議。美國駐聯合國代表團在一份聲明中表示，香港問題“具有全球緊迫性，牽涉到國際和平與安全”，因此值得15個安理會成員國立即予以關注。

中國常駐聯合國代表張軍發表推文稱，中國斷然拒絕這一毫無根據的要求，因為港版國安法立法是中國內部事務，毋須得到安理會授權。

美國提出上述要求，恰逢華盛頓和北京之間的緊張關係因新冠病毒大流行問題而加劇。華盛頓質疑中國在疫情問題上的透明度，而中國則稱自己做到了透明處理。美國說，中國反對就香港問題召開安理會會議，並“掩蓋COVID-19危機實情且處理不當，不斷違反其國際人權承諾，並在南中國海採取非法行為，這些應該使所有人都清楚看到北京沒有表現為負責任的聯合國會員國。”

據張軍回應說：事實一次又一次證明美國是世界上的麻煩製造者，是美國違反了自己的國際法承諾，中國敦促美國立即停止其強權政治和霸凌行為。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周三對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位；該報道稱，這可能會對香港全球主要金融中心的地位造成重大打擊。