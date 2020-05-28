英美澳加外長聯署聲明 深切關注港版國家安全法 中國指治理香港依據中國憲法和香港基本法

英國、美國、澳大利亞及加拿大外長周四（28日）聯署發表聲明，對全國人大通過香港特區國家安全立法的決定表示深切關注，促請北京政府與香港政府及香港市民找出彼此接受方案，履行中方在《中英聯合聲明》下的國際義務。據中國駐英國大使劉曉明周四（28日）受訪時表示，英國與香港有特殊的歷史淵源和密切交往，但不意味香港是英國的“政治責任”或“政治籌碼”，隨着香港回歸中國，《中英聯合聲明》與英方有關的權利和義務已履行完畢，中國政府治理香港是依據中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。

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據東網今天報道稱，港版國安法：英美澳加外長發聯合聲明，深切關注立法。據英國外相藍韜文、美國國務卿蓬佩奧、澳洲外長佩恩及加國外長商鵬飛在聲明提到，香港繁榮及穩定與國際有關，而北京當局直接立法，而非讓香港透過《基本法》第23條立法，將限制香港人的自由，亦會大大削弱香港的自治。

據聲明另提到，“港版國安法”與《中英聯合聲明》中的國際義務有衝突，破壞“一國兩制”框架，增加在香港政治檢控的可能性，亦損害保障港人權利的現有承諾。他們非常關注有關行動會加劇香港社會分歧，無助建立互信及促進和解，強調只有容許港人享有權利及自由，才能重建香港社會互信，是擺脫香港過去一年緊張局勢及動蕩的唯一途徑。

該報道稱，美國國務院周三（27日）曾發聲明指，蓬佩奧當日與藍韜文通電話，討論了對北京單方面及肆意地推動港版國安法的憂慮。二人支持一個繁榮及穩定的香港，同意中方必須履行《中英聯合聲明》的承諾及義務，國際社會必須支持香港人及回應北京持續侵蝕香港自治。

東網報道說，中國駐英國大使劉曉明周四（28日）受訪時表示，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是形勢所迫，也是確保“一國兩制”行穩致遠的治本之策，勢在必行，刻不容緩。他指出，港版國安法針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響港人依法享有的各項權利和自由，立法將使香港變得更安全、美好、繁榮，符合中英共同利益。據劉曉明說，英國與香港有特殊的歷史淵源和密切交往，但不意味香港是英國的“政治責任”或“政治籌碼”，隨着香港回歸中國，《中英聯合聲明》與英方有關的權利和義務已履行完畢，中國政府治理香港是依據中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。