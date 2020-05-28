華為囤積兩年美國半導體尖端產品

中國最大通信設備企業華為技術仍持續儲備最難取的的美國半導體的尖端產品。華為此舉意在應對美國政府的技術出口管制措施，並以維持主力業務通信設備及服務器使用的半導體供給，包含美國廠商賽靈思和英特爾等供應的尖端產品。據悉，華為旗下的半導體企業海思半導體，雖然有很好的設計能力，目前仍無法設計出與賽靈思及英特爾具有同等性能的半導體。

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據日本經濟新聞今天報道，華為已儲備2年份的美國半導體尖端產品。

中國最大通信設備企業華為技術仍持續儲備最難取的的美國半導體的尖端產品。華為此舉意在應對美國政府的技術出口管制措施，日本經濟新聞獲悉華為已確保了最多夠用1.5至2年的美國知名半導體廠商的尖端產品庫存，以維持主力業務通信設備及服務器使用的半導體供給，包含美國廠商賽靈思和英特爾等供應的尖端產品。不過儲備庫存只能應對短期一兩年，華為依舊還是需要找出長期的美國半導體替代解決方案。

正在增加庫存的是被稱為“FPGA”的可編碼型芯片。這是用於通信基站重要半導體，其中，賽靈思的FPGA還被用於美軍的最先進隱形戰鬥機“F35”，太空探索及衛星等，因此被認為與國家安全有很深的連結。除此之外，華為還在加快採購美國英特爾和美國超威半導體公司(AMD）供應的服務器CPU（中央處理器）。這種服務器CPU由英特爾和AMD這2家美國企業掌握全球份額的98％，難以採購代替產品。

雖然海思半導體有自行設計開發芯片的能力，同時也已經着手進行開發可以取代賽靈思FPGA的設計，及已經發表了自行開發的鯤鵬服務器芯片來取代Intel、AMD中央處理器芯片，不過相關人士透露， “華為（旗下的半導體企業海思半導體），雖然有很好的設計能力，目前仍無法設計出與賽靈思及英特爾具有同等性能的半導體。”加上今年5月15日最新公布的美國出口管制，特別限制晶圓製造代工商不能使用美國的設備及軟件來製造華為自行設計開發的芯片。這樣的新規定，讓華為自行設計芯片，以取代美商的策略遇上挑戰，因此之前已經買進的半導體庫存，成為華為目前能仰賴來維持重要基地台及服務器業務的關鍵。

據該報道說，此前，2019年5月美國政府採取禁止出口的措施，華為已經無法直接從美國企業那裡直接採購半導體等零部件，除非可以拿到政府許可。因此相關人士表示，“華為從美國禁令之前，就大幅採買庫存，後來還是持續建重要零件庫存，有時從貿易商手中購買，有時會要求供貨商代購，通過多種方法購買半導體”。

日本經濟新聞說，為了應對美國的管制措施，華為的庫存不斷增加，華為首度證實2019年花在儲備庫存的金額，達到1674億元人民幣，比2018年增加73%。但針對日本經濟新聞的採訪，關於庫存採購的品項，華為沒有作出置評。賽靈思(Xilinx)、英特爾、AMD均表示“遵守美國的法律和規定”。

該報道認為，雖然華為一直加緊確保美國設計的先進半導體的庫存，但無論產品出現什麼問題，都不能直接從美國半導體大型企業那裡得到技術支持或客戶服務。因此，有分析師指出，“長期看來，這可能會導致（華為的）產品競爭力降低”。美國商務部5月15日公布了進一步對華為與美國企業之間的交易加強管制的計畫。因此，包括其主力產品智能手機在內，華為迫切需要對廣泛的業務和產品進行零部件採購體制的調整，今後的產品開發和生產有可能會受到影響。