今晚特朗普中國議題記者會說啥? 此前預告對中國十分不滿

中國全國人大通過“港區國安法”立法決定，全國人大常委會將緊接制訂具體條文，事態上升到中美角力層面。美國總統特朗普香港時間今晨被問及中美貿易協議時表示，美國時間周五（香港時間明晨）將召開記者會說明中國議題。他重申對中國十分不滿。

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據香港經濟日報今天報道稱，特朗普稱“我對中國十分不滿” ，以此預告周五記者會。

美國時間星期四特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署一項關於社群媒體的行政命令，記者問到中美貿易協議時表示，當地時間周五將召開記者會說明中國議題。他並重申，對中國十分不滿，對發生的事情他感到不滿，全球186國民眾因為疫情受害。

該報道說，中國十三屆全國人大代表會議昨天高票通過有“港區國安法”之稱的“全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）”，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天也依據1992年“美國－香港政策法”（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱香港政策法）向美國國會認證，香港不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇。

對於港區國安法，特朗普日前曾表示，將在本周對中國採取強而有力行動，外界高度關注特朗普是否會在明天的記者會上宣布對中國的制裁。該報道引據路透社引述兩名知情人士指出，美方初期可能採取的措施之一，是對港區國安法立法擬議的中共官員、政府和安全機構及企業祭出制裁。