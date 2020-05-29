俄羅斯一調查稱世界最幸福國家中國排名第五

俄羅斯社會輿論與市場調查中心Romir和國際調研機構GlobalNR發布的報告顯示，中國有高達66%的中國公民對自己的幸福感到部分或完全滿意，擠身全球最幸福國家Top5，只落後印度、泰國、巴西與美國，並狠超韓國、德國與意大利。據聯合新聞網指，但俄羅斯的這份調查相較聯合國過去宣布的世界幸福報告，有很大的落差。

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據聯合新聞網今天稱，打臉反中情緒？俄調查:中國躋身全球最幸福國家Top5。

據該報道指俄羅斯衛星通訊社今(29日)轉述，俄羅斯社會輿論與市場調查中心Romir和國際調研機構GlobalNR發布的報告顯示，中國甩開非洲豬瘟、毒奶粉、地溝油、炭疽病、甲殼類病毒以及新冠肺炎的負面影響情緒，有高達66%的中國公民對自己的幸福感到部分或完全滿意，擠身全球最幸福國家Top5，只落後印度、泰國、巴西與美國，狠超韓國、德國與意大利，打臉疑中份子與反中情緒。但俄羅斯的這份調查相較聯合國過去宣布的世界幸福報告，有很大的落差。

這份民調有超過7千人，在今年武漢肺炎橫行的3至4月間受訪，受訪者分別來自巴西、英國、德國、印度、意大利、中國、俄羅斯、美國、泰國、韓國，涵蓋不同的社會人口群體，主題是評價自己的幸福感。

據報告數據顯示，中國66%的受訪者對自己的幸福感到部分或完全滿意，6%的受訪者表示在一定程度上對自己的幸福不滿意，28%的受訪者表示“還行”。前三名的幸福滿意度如下：印度87%；泰國81%；巴西76%。美國位居第四，68%的受訪者稱對自己的幸福感到部分或完全滿意。

據該報道，而最不幸福的國家是韓國（52%）、德國（56%）和意大利（56%）。

俄羅斯有61%的受訪者稱對自己的幸福水平感到部分或完全滿意。

據該報道說，不過，俄羅斯的調查相較聯合國過去宣布的世界幸福報告，有很大的落差，不僅沒有針對歷來奪得幸福感頭銜的北歐、加拿大與新西蘭和澳大利亞調查，在2019年聯合國調查中，俄羅斯只能排在第68位（並從第59位下降），中國排在第93位（從第86位下降），呈現越來越不幸福的趨勢，剛好與上文的調查結果完全相反。