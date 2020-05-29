孟晚舟案 中國或進一步報復加拿大

加拿大法院的判決有可能允許將華為首席財務官孟晚舟引渡至美國，這可能令加拿大面臨來自中國的進一步報復。審訊判決兩名在華拘禁人員以及貿易更大打壓，或是可選報復項目。加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)周四被問到是否擔心中國的強烈反應時，並未做出回答。

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據路透社報道，加拿大法院的孟晚舟引渡案判決可能招致中國進一步報復。有分析師表示，加拿大法院的判決有可能允許將華為[HWT.UL]首席財務官孟晚舟引渡至美國，這可能令加拿大面臨來自中國的進一步報復。

孟晚舟針對美國欲將其引渡以面對銀行欺詐指控而發起的挑戰遭遇失敗，中國駐渥太華大使館對這一判決表示強烈不滿和堅決反對。

據該報道，對加拿大而言，此舉的代價頗高。在孟晚舟2018年12月於溫哥華被捕後，中國以危害國家安全為由拘捕了兩名加拿大公民，並禁止進口部分油菜籽。本月，中國的康希諾生物股份公司開始與加拿大國家研究委員會(NRC)展開合作，為未來在加拿大進行新冠病毒疫苗試驗“鋪路”。中國在新冠疫情期間一直在向加拿大供應個人防護用品。

據渥太華Carleton大學安全專家及助理教授Stephanie Carvin警告說，“如果中國決定切斷這些供應，就會死人。”她補充道，“我非常擔心合作很快會停止，讓我們處於非常不利的處境。”

加拿大前駐華大使趙樸(Guy Saint-Jacques)預測，北京將宣布對扣留的兩名加拿大公民的審訊日期，並將採取更具懲罰性貿易措施。

周四被問到是否擔心中國的強烈反應時，加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)並未回答。不過他指出，加拿大的司法系統是獨立的，並再次呼籲立即釋放加國公民康明凱(Michael Kovrig)和Michael Spavor。