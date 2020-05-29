後新冠疫情時代第一批歐洲人飛往中國 發表時間： 29/05/2020 - 23:26 一批停靠機場的漢莎航班 © REUTERS - Fabrizio Bensch攝影 作者： 呢喃 5月29日星期五晚間，一架飛機從德國法蘭克福機場起飛，載着大約兩百名歐洲員工和他們的家人，飛往中國天津。這是新冠疫情之後，第一批飛往中國的歐洲人。 廣告 繼續瀏覽後續 這架航班屬於漢莎航空，機上大多數乘客在今年冬春從中國飛回歐洲，此後因為疫情，空中交通受到極為嚴格的控制。這些乘客大部分在汽車和航空領域工作，他們抵達天津之後，接受了嚴格的體溫檢測，病毒測試和抗體測試，之後進行為其14天的隔離觀察。乘客們表示，並不擔心安全問題，最主要是擔心隔離期將會是什麼樣子的。還有乘客表示，他們一直擔心飛機無法起飛，直到登機，才把懸着的心放下。從4月初開始，出入中國的國際航班數量驟降到疫情之前的1%，但從6月1日起，每周航班將從目前的每周134次增加到每周407次，而疫情之前，這一數字曾經是9000次。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國 德國 國際