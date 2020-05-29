後新冠疫情時代第一批歐洲人飛往中國

5月29日星期五晚間，一架飛機從德國法蘭克福機場起飛，載着大約兩百名歐洲員工和他們的家人，飛往中國天津。這是新冠疫情之後，第一批飛往中國的歐洲人。

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這架航班屬於漢莎航空，機上大多數乘客在今年冬春從中國飛回歐洲，此後因為疫情，空中交通受到極為嚴格的控制。這些乘客大部分在汽車和航空領域工作，他們抵達天津之後，接受了嚴格的體溫檢測，病毒測試和抗體測試，之後進行為其14天的隔離觀察。乘客們表示，並不擔心安全問題，最主要是擔心隔離期將會是什麼樣子的。還有乘客表示，他們一直擔心飛機無法起飛，直到登機，才把懸着的心放下。

從4月初開始，出入中國的國際航班數量驟降到疫情之前的1%，但從6月1日起，每周航班將從目前的每周134次增加到每周407次，而疫情之前，這一數字曾經是9000次。