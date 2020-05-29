歐盟嚴重關切港版國安法 但不祭出制裁威脅 美譴責歐洲朝錢走

5月29日星期五，歐盟27國外長舉行視頻會議，歐盟外交與安全政策高級代表約瑟夫-博雷利對香港問題表達了“嚴重關切”，但同時表示，歐盟不會對北京進行懲罰性的制裁威脅，而歐中峰會的籌備工作，則將繼續進行。

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博雷利具體解釋道：“事實上，歐洲國家當中只有一國，提出過對中國進行制裁”。法新社則引述一名外交人士的話說，這個國家是瑞典。博雷利表示，歐盟的確警告港版國安法“不符合北京對國際社會的承諾，歐盟必須要在持續的對華交流當中，提出這一點”。在聲明中，歐盟表示“歐盟與中國的關係基於相互的尊重與信任”，“（港版國安法）的決定讓人質疑中國是否能踐行國際承諾”。博雷利當天還強調，歐盟與中國的關係“太過複雜，中國既是競爭者，也是對手，同時又是一個盟友，很難對它做出單一的限定”。

法國智庫“戰略研究”的研究員安托萬-波達茲認為，“中國將歡迎歐盟這種姿態，因為中國把歐盟視為西方柔軟的腹部，歐盟做出柔性回應，這是意料之中的”。

對於歐盟的態度，即將卸任的美國駐德國大使理查德-格勒奈爾發推特表達了不滿。他說，“歐洲遠離了西方一步，朝金錢邁進了一步”。但美國的態度，顯然不是歐盟的態度。中國國家主席習近平預計將在今年9月於萊比錫與歐盟27國領導人會面，歐盟暫沒有就此事做任何文章，僅表示“這一系列會面的時間表有可能因為新冠病毒疫情而進行調整”。