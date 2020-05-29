特朗普或諾不會撕毀貿易協議

據美國參議院財務委員會主席格拉斯利表示，他預計特朗普總統不會撕毀與中國達成的第一階段貿易協議，儘管特朗普對北京應對新冠病毒大流行的方式感到擔憂。特朗普今天美國時間稍晚發表關於中國政策新聞發布會。特朗普最近加大了對中國應對新冠病毒疫情不力、以及實施港版國家安全法的批評力度，引發了人們對美中貿易協議未來的質疑。

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據路透社報道稱，美參議員稱指責中國應對疫情不力，但美國不會撕毀貿易協議。

美國參議院財務委員會主席格拉斯利(Chuck Grassley)是1月簽署的美中貿易協議的堅定支持者，他周四告訴記者，在上周晚些時候與同為共和黨籍的特朗普私下交談後，他感到放心，特朗普總統會繼續落實該協議。據這位參議員在與農業記者的例行電話會議上表示：“我對他的回答非常滿意，如果我覺得總統不會維持與中國的貿易協議，你知道我是不會滿意的。”

特朗普最近加大了對中國應對新冠病毒疫情不力、以及實施港版國家安全法的批評力度，引發了人們對美中貿易協議未來的質疑。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周二在接受福克斯新聞頻道採訪時表示，美國總統特朗普在新型冠狀病毒和其他問題上對北京非常“惱火”，對他來說，中美貿易協議已經不像以前那麼重要了。

據路透社，格拉斯利說，他在上周的通話中與特朗普討論了貿易協議，並對特朗普表示，他認為美國對中國在疫情上缺乏透明度的擔憂不應影響雙方的貿易協議。