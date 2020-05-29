美國着手驅逐3000中國軍方背景留學生

美國正計畫取消數千名被特朗普政府認為與中國軍方有聯繫的中國研究生的簽證，此舉的主要目的是打擊一些中國公民涉嫌在美國大專院校從事間諜和知識產權盜竊活動。消息稱，受影響的在美中國留學生的簽證將被取消，並將被驅逐出境，而那些已經身在美國以外的學生將不被允許返回。每年約有36萬名中國公民在美國上學，創造可價值約140億美元的經濟活動，其中大部分來自學費和其他費用。

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據路透社消息，美國計畫取消數千名中國留美研究生的簽證。兩名知情消息人士周四表示，美國正計畫取消數千名被特朗普政府認為與中國軍方有聯繫的中國研究生的簽證。包括一名現任美國官員和另一名了解政府內部討論情況的人士在內的消息人士透露，此舉可能會影響3,000-5,000名中國留學生，最早可能在本周宣布。

路透社說，《紐約時報》最先報道了這一消息。

中美兩國因北京方面決定實施港版國家安全法而劍拔弩張，香港民主活動人士和西方國家擔心，此舉可能會侵蝕香港的自由，危及香港作為全球金融中心的地位。上述了解該計畫的消息人士稱，受影響的在美中國留學生的簽證將被取消，並將被驅逐出境，而那些已經身在美國以外的學生將不被允許返回。

該報道稱，此舉的主要目的是打擊一些中國公民涉嫌在美國大專院校從事間諜和知識產權盜竊活動，這位消息人士表示，並補充稱，政府預計相關機構會強力抵制這項計畫，因為此舉損害了它們招收中國學生而獲得的經濟利益。

每年約有36萬名中國公民在美國上學，創造可價值約140億美元的經濟活動，其中大部分來自學費和其他費用。

該報道稱，簽證決定可能會導致全球最大的兩個經濟體之間的關係進一步惡化，中美兩國在新冠大流行和貿易問題上也存在分歧。