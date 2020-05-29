英美促建10國聯盟開發5G 甩依賴華為壓力與包袱

英國醞釀接受美國的建議，組建10國聯盟，開發自己的5G技術與產品，擺脫對中國華為的產品依賴以及取捨的壓力。英美計畫邀集世界工業7國集團諸國，連同澳大利亞，韓國以及印度。在即將召開美國為東道主的工業7國集團峰會前，此一計畫引發關注。

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據法新社今天自倫敦報道說，英國已與美國接觸，同意組成一個由10個國家組成的俱樂部，可以共同開發自己的5G技術並減少對中國設備製造商華為的依賴。英國泰晤士報周五率先透露此一消息。

英國報紙說，該提案恰是在美國總統特朗普希望在下個月舉行的七國集團峰會之前提出的。

英國首相鮑里斯·約翰遜的發言人周五說：“我們正在尋找新的市場夥伴，以使其多樣化。”該發言人說， “這是我們與包括美國在內的盟國談論的議題。”

據法新社，儘管美國提出多項警告，但英國政府還是允許華為參與建立部署英國5G新網絡，但設限所需的基礎設施份額為35％。

據《泰晤士報》說，英國近日與中國關係惡化。英國提議組建由十個民主國家組成的俱樂部，其中包括工業七國集團成員，再加澳大利亞，韓國和印度。據該報稱，其中一種選項涉及將投資集中在十個成員國的現有電信公司中。芬蘭的諾基亞公司和瑞典的愛立信公司是歐洲目前提供5G設備（例如中繼天線）的唯一替代選擇。

據英國政府消息人士對《泰晤士報》解釋說：“我們需要新的市場進入者。這也就是為什麼我們當時不得不接受華為的原因。”但這一決定引發華盛頓的憤怒，華盛頓認為這一決定引發中國企業間諜活動方面的風險。

據英國《衛報》和《每日電訊報》最近表示，英國首相約翰遜希望在2023年之前完全將華為從英國網絡中切斷剔除。

法新社說，但是英國從網絡中刪除華為可能會完全影響倫敦與北京的雙邊關係，尤其是約翰遜在英國脫歐後正在尋找新的商業夥伴。據首相發言人說，倫敦目前正在研究華盛頓剛剛對中國半導體實施的新制裁造成的安全影響，該制裁旨在阻礙中國企業利用美國技術在國際開發半導體的能力。

據法新社說，英國首相約翰遜在今年1月還挑戰美國，威脅說，如果美國不能為英國提出變通替代辦法，英國就只能找上華為。