中國留美生:3000軍方背景或遭逐引36萬人恐慌

美國總統特朗普以維護國家安全為由宣布禁止與中國軍方有關聯的留學生與研究人員，估計將有多達3000餘名中國大陸學生與研究人員簽證將遭取消。此一史無前例的政策影響所及，將使得在美國各大學與所屬研究機構高達36萬名來自大陸的各種研究生與研究人員前景堪慮，不論學習與研究科目為何，他們在美國社會中被當作有懷有敵意的中國間諜的情況將更加普遍。

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據中國時報今天報道稱，3000共軍背景研究生遭逐，留美36萬陸生陷入恐慌。

該報道引述《美國之音》指出，白宮認為大陸廣泛地透過研究生、博士後研究人員取得美國的敏感技術與智慧財產權，對美國國家安全構成威脅，因此將限制所有與大陸軍方有關聯的研究生與研究人員取得簽證。據官方估計，受此政策影響人數約3000人。

該報道引述《紐約時報》指出，大陸是在美國際留學生的第一來源國，目前約有36萬名大陸留學生在美國就讀。雖然此次受影響學生數目只佔總數的約1%，但卻是美中關係數十年來首次整批大陸留學生遭美國驅逐。

該報道還引述《英國廣播公司》(BBC)指出，美方並未公布受影響學校的名單，但與解放軍有關的高等院校多達40多所，其中國防大學、長沙的國防科技大學，都是中央軍委直屬院校。另外還有7所高校直屬國務院工業和信息化部，俗稱“國防七子”，被認為與軍方有密切聯繫，包括北京航空航太大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空抗天大學與南京理工大學。

目前還不清楚，這些與中共軍方關係密切的學校是否也在緊縮簽證政策範圍內。但上周美國商務部將哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學加入“實體清單”，禁止其在未得到美方批准之下進口美國技術。

據該報道，美國媒體指出，美方就這一簽證政策研議多時，與近日港版《國安法》無關。該政策不僅直接影響數千名大陸留學生，還可能使未來的大陸留學生對美國望而卻步。報道指目前36萬中國大陸在美留學生當中，42%學習理工科專業。美國國會最近也提案禁止中國大陸學生在美國理工科技類的大學內研讀碩士或博士課程，理由同樣是大陸留學生從事間謀行為會影響美國國家安全。